グラビアアイドルの藍野りな（24）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。水着やキャミソールショットを投稿した。

「報告」と題し、「2026年藍野りな生まれ変わります」と宣言した。「言霊というのでとりあえず宣言から！！ 即行動、即行動で行きまっす」と続け、デコルテを大胆に露出したピンクふわふわトップスの水着姿や、白やグレーのキャミソール部屋着姿などを披露。中にはショートカットに激変した新ヘアスタイルの1枚もあった。

また別の投稿ではAIとみられる雪景色ショットも公開し「寝る前は眠くないのに、朝起きた時は眠いの。。困った」と寒さが続く悩みもつづった。

ファンやフォロワーからも「魅力的過ぎる」「めちゃめちゃ可愛い」「セクシーでたまらんなぁ」「鎖骨キレイ」「この髪型でもめっちゃカワイイなぁ」などのコメントが寄せられた。

藍野は東京都出身。河合梨奈の名前で21年にグラビアデビュー。22年8月にDVD「食べごろ果実」を発売。「まんまるバストのニューフェイス」のキャッチフレーズがついた。恋愛番組出演時の自己紹介で「食べごろボディ」と自称したこともある。趣味は釣り、カラオケ、コスメ収集など。特技は中ジョッキを11個持つこと。小型船舶1級、剣道二段、日商簿記3級、JNAジェルネイル技能検定中級などの資格も持つ。