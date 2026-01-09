レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が8日までに、着物姿を投稿した。

「今年も新年に振袖を着る事ができました 2026年もよろしくお願いいたします」とつづり、薄いピンク色を基調とした花柄もデザインされた振り袖ショットを公開。白いファーストールや、青い髪飾りなども披露した。

ファンやフォロワーからも「着物姿いいね」「凄い似合ってて、可愛い」「美しくて素敵」「綺麗過ぎ」「ふわふわ、かわちぃ」「神様って不公平だと思わされます」などのコメントが寄せられている。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、水着や浴衣を含めてプライベートのファッションなども投稿している。自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めてきたが、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」を含めて、昨年限りで卒業した。格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール」は26年も継続して活動することが決定。身長160センチ。血液型O。趣味はドライブ。