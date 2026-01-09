集英社、創業100周年記念特設サイト開設 マンガ家が選ぶ思い出の一話…『こち亀』作者ら参加
集英社は、集英社創業100周年を記念した特設サイトとして、「SHUEISHA MANGA EXPO」を2026年1月9日に開設した。「SHUEISHA MANGA EXPO」では、集英社創業100周年を彩るマンガに関連した多種多様な特別企画を2026年1月から12月までの１年間にわたって実施していく。
【画像】『こち亀』作者の思い出ページ
豪華作家陣が参加する寄稿企画『マンガ家が選ぶ思い出の一話』では、40名以上のマンガ家の、作家自身が選定した「思い出の一話」をコメント付きで紹介。第１回は、「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の作者である秋本治氏。連載最終話（コミックス第200巻収録）と「こち亀展」描きおろし（コミックス第201巻収録）についてコメントを寄せている。当時の作者の想いや背景に触れながらマンガを楽しめる企画になっている。
また、各業界を象徴する著名人の皆さまが参加する寄稿企画「わたしの推薦図書」では、20名以上の著名人の、「思い出に残っているマンガ」「いま読んでほしいマンガ」をコメント付きで紹介。第１回は、日本代表としても活躍中のプロサッカー選手の久保建英選手。『ONE PIECE』や『NARUTO─ナルト─』などを推薦し、コメントを寄せている。
また推薦図書が読める作品詳細画面へのリンクも紹介しており、気になる作品をすぐに読むことができる。今後も、世界的に有名なアスリートやクリエイター、アーティストなどが多数参加する本企画。誰が、どのような作品を推薦するのかは、特設サイトで公開していく。
