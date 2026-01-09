6人組女性アイドルグループ「my fav」（読み：マイファブ）の園田一花（18）が9日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。「あと2カ月でニートになりますが推してください！」などと切実に訴え、「どなたか雇ってください」とアピールした。

園田は昨年3月にマイナンバーカードに自身の宣材写真、いわゆる「アー写」を使用したことを明かす投稿を画像付きでポストしていた。「マイナンバーカードをアー写にする 成人したらから10年このままらしくてやばいwwww」などとつづっていた。今月8日、同投稿を引用する形で「終わった」とポスト。my favは同6日、今年3月をもって解散することを発表していた。

「終わった」と記したポストが「いいね」が1万以上を記録するなどX上で話題となったことを受け、園田は8日夜に「夢の万バザー0になれてうれしいですありがとうございます」などと投稿した。「my favというアイドルグループで活動している、園田一花（いちか）と申します」とあらためて自己紹介し、「あと2カ月でニートになりますが推してください！」と切実に訴えた。さらに「そしてどなたか雇ってください！よろしくお願いします」とハートマークを添えてアピールした。

my favは新生ラストアイドルとしてデビューし、24年6月に現在のグループ名に改名。同年8月から6人体制で活動をスタートしていた。元STU48の田中美帆、川又あん奈らが所属している。今月6日に公式サイトで「2026年3月をもって活動を終了し、グループを解散することとなりました。突然のご報告となりましたことを、心よりお詫び申し上げます」と報告。今後は自主イベントの開催やツアーが控えているという。