“W杯開催”が強烈な追い風に！ 全米人気スポーツランキングでサッカーが3位浮上、大谷翔平らが牽引するMLBを上回る
アメリカにおけるサッカー人気が、ついに野球を上回ったことが明らかになった。『The Economist』の調査によれば、アメリカ人の10％がサッカーを「最も好きなスポーツ」と回答し、9％にとどまった野球を抑えて全体3位に浮上。首位はアメリカンフットボール（36％）、2位はバスケットボール（17％）で、サッカーが確かな存在感を示す結果となっている。
同紙によると、1994年にワールドカップを開催した当時のアメリカは「サッカー不毛の地」とも揶揄されていた。この大会の開会式で起きたダイアナ・ロスによるPK失敗は、当時のサッカー文化の未成熟さを象徴する出来事として、今なお語り草となっている。しかし、それから約30年が経過し、現在のアメリカは世界のサッカー市場において、もはや無視できない存在へと大きく変貌を遂げたようだ。
この結果は、リーグの質が高まっていることに加え、若年層を中心にサッカー文化が着実に浸透している証と言えるだろう。自国開催となるW杯を大きな追い風に、アメリカが世界屈指のサッカー市場へと成長していく可能性は十分にありそうだ。