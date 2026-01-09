宮原健斗

　全日本プロレスは９日までに１・１１新宿ＦＡＣＥでの「新春ファン感謝デー」全対戦カードとスペシャルイベントを発表した。

　前売りで全席完売し当日券の販売がない大会。イベントでは、宮城・角田市ＰＲ大使を務める「斉藤ブラザーズ」による「名刺お渡し会」を開催。先着１００名に、斉藤ジュン＆斉藤レイの角田市ＰＲ大使名刺を配布する。さらに抽選で１００人へ「全日本プロレスペンライト」のプレゼントなどの抽選会を開催する。

　試合では、メインイベントで三冠ヘビー級王者の宮原健斗が１・２後楽園で全日本プロレスに再入団した「ＨＡＶＯＣ」潮崎豪とタッグを結成する「感謝デー」ならではの特別な共闘が実現した。

　宮原と潮崎は、２０１３年からユニット「Ｘｃｅｅｄ（エクシード）」で共闘。しかし、１５年９月に潮崎が全日本プロレスを退団し解散した。

　今回はおよそ１０年ぶりのタッグ結成。対戦相手は、ジュニアのホープ、井上凌＆小藤将太。１０年ぶりの共闘の行方が楽しみな感謝デーだ。

　◆１・１１新宿全対戦カード

　▼第１試合　シングルマッチ　３０分１本勝負

本田竜輝　ＶＳ　羆嵐

　▼第２試合　６人タッグマッチ　３０分１本勝負

鈴木秀樹、芦野祥太郎、ＭＵＳＡＳＨＩ、ＶＳ　関本大介、佐藤光留、吉岡世起

　▼第３試合　４ｗａｙマッチ　３０分１本勝負

綾部蓮　ＶＳ　タロース　ＶＳ　サイラス　ＶＳ　立花誠吾

　▼第４試合　６人タッグマッチ　３０分１本勝負

大森北斗、青柳亮生、田村男児　ＶＳ　斉藤ジュン、安齊勇馬、ライジングＨＡＹＡＴＯ

　▼メインイベント　タッグマッチ　３０分１本勝負

宮原健斗、潮粼豪　ＶＳ　井上凌、小藤将太