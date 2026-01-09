全日本プロレスは９日までに１・１１新宿ＦＡＣＥでの「新春ファン感謝デー」全対戦カードとスペシャルイベントを発表した。

前売りで全席完売し当日券の販売がない大会。イベントでは、宮城・角田市ＰＲ大使を務める「斉藤ブラザーズ」による「名刺お渡し会」を開催。先着１００名に、斉藤ジュン＆斉藤レイの角田市ＰＲ大使名刺を配布する。さらに抽選で１００人へ「全日本プロレスペンライト」のプレゼントなどの抽選会を開催する。

試合では、メインイベントで三冠ヘビー級王者の宮原健斗が１・２後楽園で全日本プロレスに再入団した「ＨＡＶＯＣ」潮崎豪とタッグを結成する「感謝デー」ならではの特別な共闘が実現した。

宮原と潮崎は、２０１３年からユニット「Ｘｃｅｅｄ（エクシード）」で共闘。しかし、１５年９月に潮崎が全日本プロレスを退団し解散した。

今回はおよそ１０年ぶりのタッグ結成。対戦相手は、ジュニアのホープ、井上凌＆小藤将太。１０年ぶりの共闘の行方が楽しみな感謝デーだ。

◆１・１１新宿全対戦カード

▼第１試合 シングルマッチ ３０分１本勝負

本田竜輝 ＶＳ 羆嵐

▼第２試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

鈴木秀樹、芦野祥太郎、ＭＵＳＡＳＨＩ、ＶＳ 関本大介、佐藤光留、吉岡世起

▼第３試合 ４ｗａｙマッチ ３０分１本勝負

綾部蓮 ＶＳ タロース ＶＳ サイラス ＶＳ 立花誠吾

▼第４試合 ６人タッグマッチ ３０分１本勝負

大森北斗、青柳亮生、田村男児 ＶＳ 斉藤ジュン、安齊勇馬、ライジングＨＡＹＡＴＯ

▼メインイベント タッグマッチ ３０分１本勝負

宮原健斗、潮粼豪 ＶＳ 井上凌、小藤将太