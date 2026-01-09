º£ÅÄ¹Ì»Ê¡ÖÁ°Æü°û¤ó¤Ç¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×TBSÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¡×
¥¿¥ì¥ó¥Èº£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤¬9Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS¥é¥¸¥ª¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¤ª¼ªÇÒ¼Ú¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¸áÁ°8»þ30Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£·îÆ±¶É¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¸µ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎÎÉ¸¶°ÂÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Î¸åÇ¤¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¤¬½éÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥é¥¸¥ª¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡£º£7Ç¯ÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëè½µ¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡ÖÄ«¤ÎÀ¸³èÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤À¤«¤éÁáµ¯¤¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤·¤ç¡©¤Ç¤â¥¢¥ß¡¼¥´¡ÊÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Î°¦¾Î¡Ë¤ÏÁ°Æü´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ë°û¤ó¤Ç¡×¤ÈÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË½Ïª¡£¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¨¤¨¡ª¡©Áá¤á¤Ë¿²¤Þ¤·¤¿¡£11»þ¤Ë¤Ï¿²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁ°Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡©ÉáÄÌ¡£ËÍ¤âºòÆü12»þ¤Ë¤Ï¿²¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¥¢¥ß¡¼¥´¤¹¤²¤¨¤Ê¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¼ãÎÓ¥¢¥Ê¤¬¡Ö°ÂÈþ¤µ¤ó¤ÏÅÙ¶»¤¬¡£´ïÍÑ¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤â¡Ö¡ØÁ°Æü°û¤ó¤Ç¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£°ìÀÚ¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤â¤Ê¤¯¡×¤ÈÎÉ¸¶¥¢¥Ê¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£