

岡山大学

情報リテラシーを啓発しようと、岡山県高度情報化推進協議会が1月28日、岡山大学の共創イノベーションラボ5階で「インターネットを、安心・安全に、賢く使うためのセミナー」を開催します。

セミナーのテーマは「データサイエンスとIT技術を活用した防災体制のあり方」です。災害時の危険箇所や避難施設を表示する防災マップを開発しているKDDIオペレーション本部の高木悟さんが「これからの防災地図のあり方の提案～ハイパーレイヤリングの活用～」と題して講演を行います。鳥取県デジタル局の下田耕作局長は、災害時に偽の情報から県民を守るために行う取り組みについて講演します。

また「地図情報活用の事例と未来」「災害時の偽・誤情報への対応」というテーマでパネルディスカッションも開催し、岡山県のデジタル推進課課長らが意見交換を行います。

岡山県民や県内の大学生を対象に、会場（定員約50人）とWEBの参加者を募集します。来場・WEBとも事前申込制で、締め切りは1月21日です。岡山県の電子申請サービスから申し込み、参加無料です。

問い合わせは、岡山県総務部デジタル推進課（電話086-226-7265）まで。