「チャンスが近づいている」NEC佐野航大の北中米W杯に懸ける想い。対戦国オランダの印象や警戒すべき選手は？
エールディビジのNECに所属するMF佐野航大は、欧州で年々評価を高め、今や強豪クラブから関心を寄せられるなど、注目を集めるプレーヤーとなった。そしてオランダでの活躍が認められ、2025年６月にA代表デビュー。北中米ワールドカップ・アジア最終予選・インドネシア代表戦で、兄の海舟とともに日の丸を背負ってピッチに立った。
今年６月に開幕する北中米W杯に懸ける想いは強い。
「ワールドカップで活躍するのは幼い頃からの夢です。それはずっと変わっていませんし、今はそのチャンスが近づいているなと感じています。ワールドカップの日本代表メンバーに選ばれたら絶対に活躍したいですし、印象に残るようなパフォーマンスを見せたいと思っています。そのために、今は自分のやれることを日々コツコツと、地道にやっていくだけです。
今の日本代表は層がとても厚いですが、他の選手に対してライバル意識のようなものは持っていません。自分が選ばれた時に何ができるか、何を示せるかというのが、代表選手の役目だと思っていますし、自分のパフォーマンスにフォーカスしています」
北中米W杯の組み合わせ抽選会が昨年12月に行なわれ、日本は強豪オランダ代表と同組となり、初戦で戦うことが決定。佐野は“オレンジ軍団”の印象をこう話す。
「ワールドカップの組み合わせ抽選会で日本とオランダの対戦が決まり、NECのオランダ人選手たちと話しましたし、みんなで勝敗予想なんかもしました。『日本は強いし、困難な試合になるだろうけど、結局はオランダが勝つだろう』と言っているチームメイトもいましたが、一方で日本が勝つと思っている選手もいたりして、意外と意見は半々くらいでした。
オランダ代表は強豪クラブでプレーしている選手が多いですし、フィルジル・ファン・ダイクを中心とした守備がすごく堅い印象があります。また中盤のフレンキー・デ・ヨングは警戒すべき選手だと思います」
夢の舞台が半年後に迫るなか、22歳のMFは今シーズンの後半戦に向けて、「３月の親善試合で日本代表のメンバーに選ばれるように、今のパフォーマンスを続けて、好調を維持したいです。特にこの３か月間は勝負の時期だと思っています」と意気込んでいる。
※このシリーズ了
取材・構成●中川翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…
今年６月に開幕する北中米W杯に懸ける想いは強い。
今の日本代表は層がとても厚いですが、他の選手に対してライバル意識のようなものは持っていません。自分が選ばれた時に何ができるか、何を示せるかというのが、代表選手の役目だと思っていますし、自分のパフォーマンスにフォーカスしています」
北中米W杯の組み合わせ抽選会が昨年12月に行なわれ、日本は強豪オランダ代表と同組となり、初戦で戦うことが決定。佐野は“オレンジ軍団”の印象をこう話す。
「ワールドカップの組み合わせ抽選会で日本とオランダの対戦が決まり、NECのオランダ人選手たちと話しましたし、みんなで勝敗予想なんかもしました。『日本は強いし、困難な試合になるだろうけど、結局はオランダが勝つだろう』と言っているチームメイトもいましたが、一方で日本が勝つと思っている選手もいたりして、意外と意見は半々くらいでした。
オランダ代表は強豪クラブでプレーしている選手が多いですし、フィルジル・ファン・ダイクを中心とした守備がすごく堅い印象があります。また中盤のフレンキー・デ・ヨングは警戒すべき選手だと思います」
夢の舞台が半年後に迫るなか、22歳のMFは今シーズンの後半戦に向けて、「３月の親善試合で日本代表のメンバーに選ばれるように、今のパフォーマンスを続けて、好調を維持したいです。特にこの３か月間は勝負の時期だと思っています」と意気込んでいる。
※このシリーズ了
取材・構成●中川翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「可愛さの破壊力すげぇ」「セクシー」岩渕真奈が眩いビキニ姿を披露！ 熊谷紗希と…