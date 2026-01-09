冬の主役＜５＞スノーボード男子ハーフパイプ 平野歩夢 ２７（ＴＯＫＩＯインカラミ）

ミラノ・コルティナ冬季五輪、パラリンピックイヤーが幕を開けた。

長く日本をリードするエースや新星など本番を間近に控えたアスリートの今を紹介する。

続く進化 新技投入も

スノーボード・ハーフパイプで２７歳はベテランだ。２０２２年北京冬季五輪で金メダルを手にし、今回、五輪連覇挑戦に自らを駆り立てる確かな理由がある。「（現役生活が）終わりに近づき自分の限界と向き合っている認識があるから、どこまで行けるかが楽しみ」。そして今、滑りの伸びしろを実感している。

昨年１２月のワールドカップ（Ｗ杯）今季開幕戦。平野歩は通常のスタンスとは違って難度が高いとされる逆スタンスから背中側に回る「スイッチバック」の３回転半技を繰り出した。大会で披露するのは初めてだったという。

スノーボードのエアには通常のスタンスからおなか側に回るフロントサイドと背中側のバックサイド、逆スタンスでのフロントサイドとバックサイドとスタンスや踏み切りの方向で４種類に分かれる。これまで自分に欠けていたという最後の１種類を決めて技の多彩さを示した。

五輪シーズン初戦で新たなスタイルを示すのは経験豊富な第一人者らしい。この試合を制し、早々とミラノ・コルティナ五輪代表入りを確実にした。

ハーフパイプはこの４年間で更に進化を遂げた。平野歩が北京五輪で頂点を手繰り寄せたのは大技「トリプルコーク１４４０」（縦３回転、横４回転）。だが北京大会以降、使える選手が増えた。日本国内でも「歩夢君を手本に」とトリプルコークも習得した日本の後輩たちが台頭。平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は３季連続でＷ杯種目別優勝、戸塚優斗（ヨネックス）はダブルコーク１６２０（縦２回転、横４回転半）も操り、ともに五輪優勝候補に挙げられる。平野歩自身、「（トリプルコークは）もう当たり前。日本勢がレベルアップし自分もプッシュされて良い刺激になっている」と、それが自らの進化の原動力になっているという。

４年前に比べ心身の変化があるのも事実だ。練習で一日に滑れる本数が減るなど体力面の衰えを自覚している。自分の滑りを崩さないようにどう新たな挑戦をするかで心が乱れ、眠れない日々も経験した。「向き合わざるを得ない部分は若い時より全然多い」

それでも４度目の冬季五輪も日本のエースとして迎えることに変わりはない。「トップに立ち続けるには新しいアイデアが絶対的に必要」と本番での新技の投入も示唆。初披露の技がジャッジに与える印象の高さも理解しているから、地元・新潟県村上市の練習施設で極秘に技を磨いている。「さらに進化した姿を届けたい。自分の限界値を超えられれば、結果はついてくると信じている」。４年間分の向上心が凝縮されたランで、再び五輪の頂点をつかみに行く。（小沢理貴）

［名場面］中３ 鮮烈デビュー

◆２０１４年ソチ五輪 当時１５歳で中学３年生の平野歩が、鮮烈な五輪デビューを飾った。予選を悠々と通過すると、迎えた決勝では１メートル６０と小柄な体をフルに生かした高いエアを武器にライバル選手を抑えて銀。銅メダルを獲得した１８歳（当時）の平岡卓とともに表彰台に上った。冬季五輪での日本人最年少メダリストとなったが、試合後「思ったより緊張はしなかった」と話すなど落ち着きぶりも印象に残った。１９歳で臨んだ１８年平昌大会の銀、２３歳で頂点に立った２２年北京と続く栄光のストーリーの幕開けだった。