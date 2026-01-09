ミネソタ州ミネアポリスで7日に発生した発砲を受け、現場に展開する連邦捜査官/Tim Evans/Reuters

（CNN）米ミネソタ州ミネアポリスで不法移民の摘発にあたっていた移民税関捜査局（ICE）の職員が発砲し、女性が死亡した事件で、同州の犯罪捜査当局（BCA）は8日、意に反して捜査から手を引かざるを得なくなったことを明らかにした。連邦捜査局（FBI）から事件の資料や現場証拠、事情聴取へのアクセスを阻まれたという。

事件は7日に発生し、BCAは当初、FBIと合同で捜査を行う予定だった。だが連邦検察が「方針転換」したという。

BCAを率いるドリュー・エバンス氏は「証拠や目撃者、収集された情報への完全なアクセスがなければ、ミネソタ州法および社会が求める捜査基準を満たすことはできない」と述べた。連邦検察とFBIが捜査方針を見直した場合、合同捜査に再度加わるとの考えを示した。

同州のウォルズ知事は記者会見で、捜査には州が加わるべきだと主張した。「ミネソタ州民が結果を信頼できるよう、州が捜査に参加することを引き続き強く求める」と語った。

「公正な結果を得ることは非常に難しいだろう」とウォルズ氏は述べ、「私がそう言うのは、権力の座にある人々がすでに判断を下しているからだ。大統領から副大統領、ノーム国土安全保障長官に至るまで、明らかに虚偽で不正確なことを述べている」と批判した。