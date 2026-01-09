お笑いコンビ、かまいたちの山内健司が9日、自身のX（旧ツイッター）を更新。お笑いトリオ、ネルソンズの単独ライブのチケットの売れ行き状況が厳しいことについて、ツッコミを入れた。

ネルソンズが8日までに公式YouTubeチャンネルを通じ、単独ライブのチケットの売れ行きが厳しい状況を明かし、切実な思いを伝えた。動画には、メンバーの和田まんじゅうが黒いスーツ姿で出演。「すごい深刻な状況に陥っていまして…」と神妙な面持ちで切り出し、24日・25日の2日間で開催予定の単独ライブについて「チケットが全く売れておりません」と告白。両日ともに300席中100席しか売れていないという現状を明かした。さらにメンバーの青山フォール勝ちは当該動画を自身のXで拡散。「動画内でもお伝えしましたが、想像を超えるほど厳しい状況です。もし少しでも気になったら、ライブに足を運んでもらえると嬉しいです」とアピールしていた。

山内は青山のポストを引用した上で「今のネルソンズのチケットが残るわけない 売れてないわけない」とした上で「この動画はヤラセの可能性あります」と指摘した。

山内の指摘に対し、青山は「ヤラセなし！ガチです！山内さん！ありがとうございます！」と返信していた。

動画内で和田は、ネタについて「非常に良いです」と強調した上で、「本気で挑んでいますんで、どうかちょっとでも気になった方、これを観た方、お願いします。どうか来てください！本気で来てほしいです」と頭を下げて懇願し、「もう、恥とかないです。もう情けないですよ。こんなん、やりたくないですよ。でももう正念場なんですよね」と吐露。最後に残る2人のメンバーも登場し、土下座で「どうかよろしくお願いします！」と呼びかけた。