ドル円理論価格 1ドル＝156.28円（前日比-0.15円） ドル円理論価格 1ドル＝156.28円（前日比-0.15円）

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル円理論価格 1ドル＝156.28円（前日比-0.15円）



割高ゾーン：156.95より上

現値：156.85

割安ゾーン：155.61より下



過去5営業日の理論価格

2026/01/08 156.43

2026/01/07 156.41

2026/01/06 156.36

2026/01/05 156.03

2026/01/02 155.92



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

外部サイト