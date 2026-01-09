ブイキューブ大幅高、ＪＲ西日本が動画配信プラットフォーム「Ｑｕｍｕ」採用◇

ブイキューブ<3681.T>が大幅高となっている。同社は８日取引終了後、ＪＲ西日本<9021.T>の社内向け情報共有動画ポータル「Ｊ－Ｔｕｂｅ」に、自社の企業向け動画配信プラットフォーム「Ｑｕｍｕ」が採用されたと発表。これが株価を刺激しているようだ。



Ｑｕｍｕは、動画の制作・管理・配信ができる企業向け動画配信プラットフォーム。「誰でも簡単に使える動画制作・編集ツール」「社内配信で使いやすい動画ポータルサイト」「動画単位で設定可能な数々のセキュリティー設定」など、企業で動画を活用するために必要なものが揃っている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS