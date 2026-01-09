ファストリが急反発、２６年８月期業績予想及び配当予想を上方修正

ファーストリテイリング<9983.T>が急反発している。８日の取引終了後に、２６年８月期の連結業績予想について、売上高を３兆７５００億円から３兆８０００億円（前期比１１．７％増）へ、営業利益を６１００億円から６５００億円（同１５．２％増）へ、純利益を４３５０億円から４５００億円（同３．９％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各２６０円の年５２０円から中間・期末各２７０円の年５４０円（前期５００円）に引き上げたことが好感されている。



足もとで国内ユニクロ事業や海外ユニクロ事業が好調に推移し、１０月に発表した業績予想を大幅に上回って推移していることから業績予想を引き上げた。国内では期を通してスウェットやバギーカーブジーンズなどの秋物商品、通年商品が売り上げを牽引。一方海外では、韓国、東南アジア・インド・豪州地区、北米、欧州が２ケタの増収増益となったほか、グレーターチャイナが２ケタの増益となったことが貢献した。なお、同時に発表した第１四半期（９～１１月）決算は、売上高１兆２７７億円（前年同期比１４．８％増）、営業利益２１０９億１４００万円（同３３．９％増）、純利益１４７４億４５００万円（同１１．７％増）だった。



同時に、２５年１２月度の国内ユニクロ売上速報を発表しており、既存店とＥコマースを合わせた売上高は前年同月比６．６％減と３カ月ぶりに前年実績を下回った。気温が高く推移したことで冬物商品の需要が盛り上がらず販売に苦戦した。客単価は同４．０％増となったものの、客数が同１０．２％減と落ち込んだ。



出所：MINKABU PRESS