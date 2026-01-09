アクセルスペースホールディングス<402A.T>が続伸している。９日の取引終了後、子会社アクセルスペースが、ノルウェーの大手地上局プロバイダーであるコングスベルグ・サテライト・サービシズ（ＫＳＡＴ）社と衛星通信用地上局アンテナ２基の専用利用契約を締結したと発表したことが好材料視されている。



ＫＳＡＴ社は世界２９地点に３５０基以上のアンテナを保有し、統合ネットワークを運用する世界有数の地上局プロバイダー。今回の契約により、３０年代年までの長期にわたりアクセルスペースの衛星運用にＫＳＡＴ社が保有する専用アンテナを活用することになる。契約期間は運用開始から５年間で、契約金額などは非開示。なお、同件は２６年５月期業績予想に織り込み済みとしている。



出所：MINKABU PRESS