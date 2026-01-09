NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演中の板垣李光人のインタビューコメントが公開された。

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石あかり、トキの夫レフカダ・ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

板垣李光人（雨清水三之丞役）コメント●三之丞を演じてきて色々な現場で共演者の方から「ばけばけ見てるよ」「水かけられてたね」と言っていただいて（笑）、朝ドラって本当にたくさんの方が見てるんだなと改めて実感しました。三之丞とタエの非常に繊細な親子関係をどう見せるのか、その部分について考えることが多くて大変でしたね。タエ役の北川景子さんと言葉を重ね、お互いの芝居に合わせて調整しながら二人三脚で歩んできた感覚です。たとえば、花田旅館で三之丞がトキと会うシーン（第6週30回）のように母上がいないシーンでの三之丞の気持ちも北川さんと共有し、共通の認識を持ちながら演じました。タエから三之丞への愛と、北川さんから僕自身へ向けてくださる母のような愛、両方を感じながら撮影できたのが本当にありがたかったです 。

●結婚の挨拶パーティーを演じて70回ではやっと母上に正直に全部を打ち明けることができて、今まで三之丞が1人で抱えてきた悩みや、苦しんできたものから解き放たれたような気持ちになりました。台本に「涙を流す」というト書きはありませんでしたが、タエと三之丞の今までの積み重ねがあったので、母上に頭を下げた時に今まで殺してきた感情が自然とあふれてきて……。顔を上げたら北川さんも涙を流されていて、浄化されたような呪縛が解けたような感覚になりました。親子ですから、社長の職についていないと母上がわかっているのを三之丞も感じていたはずです。それでも本当のことが言えなかったのは士族の三男として育ち、やっと巡ってきた母の期待に応えるチャンスをつかみたい一心からではないでしょうか。それでもどう動いたらいいのかわからず、川辺で石を積んでいた頃は虚無でもう空っぽでした。

●トキ役・髙石あかりの印象髙石さんは本当に頑張ってらっしゃるなと思います。僕が二ヶ月ぶりぐらいに現場へ行った日、さすがにそろそろ疲れが出ているのではと思っていましたが、クランクインした頃と1ミリも変わらず元気で明るく、周りが見えてらっしゃいました。もちろんお芝居も素晴らしく、特に印象的だったのが初めてタエが頭を下げたのをトキが見て腹をくくるシーンです。映像で初めて見た時すごく苦しくなって、朝からこれを放送するのか……と衝撃を受けました。まさしく「この世はうらめしい」というシーンで、一連の流れもお二人のお芝居も本当に素晴らしかったです。

●今後の見どころ久しぶりの朝ドラ撮影で三之丞を忘れてないか心配でしたが、ちょうど彼の気持ちが切り替わったタイミングで撮影期間が空いたので問題なく切り替えられたと思います。没落してからこれまでの三之丞はいつも姿勢が悪く、猫背気味。下ばかり見ながら演じてきましたが、今は背筋を伸ばして演じています。そんな三之丞の登場をどうぞ楽しみにご覧ください。（文＝リアルサウンド編集部）