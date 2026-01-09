jo0ji新曲「よあけのうた」がTVアニメ『呪術廻戦』EDテーマに決定！ジャケット写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

jo0jiの新曲「よあけのうた」が、1月8日から放送スタートしたTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」のエンディングテーマに決定した。

「よあけのうた」は1月10日0時に配信リリース。リリースに先駆けて配信ジャケット写真が公開された。

■「虎杖悠仁の曲であり、僕らの曲です」（jo0ji）

3月4日には本作のCDパッケージの発売も決定し、通常盤・初回生産限定盤2種の計3形態でリリースされる。通常盤は虎杖悠仁の線画にデザインが施されたアニメ盤ともいえるジャケットに。通常盤の初回仕様にはそのジャケット絵柄のミニステッカーが封入される。その他、詳細は同日時1月10日0時に公開され、予約も開始となる。

また、TOHO YouTubeチャンネルでTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」ノンクレジットEDも公開された。「よあけのうた」をフル尺配信に先駆けアニメversionを聴くことができる。

『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月～2024年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5,000万部を突破。TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游 前編」では前シーズン「渋谷事変」ののち、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ魔窟と化す全国10の結界（コロニー）「死滅回游」での殺し合いが描かれる。

jo0jiは2023年に1st EP『475』をリリースし、本格的にアーティスト活動を開始。その後、Spotifyが2024年に躍進を期待する次世代アーティスト「RADAR：Early Noise 2024」に選出された他、2025年には数々のメディアのトレンドアーティスト特集にピックアップ。2025年夏には大型フェスへ続々出演し、期待のアーティストとして注目を集めていた。

また、現在jo0jiは11月13日から全国ツアー『jo0ji 1st album tour 2025 「あえかなる」』を開催中。1月に開催される東京・Zepp Shinjukuと大阪・梅田Club Quattroの追加公演はすでにソールドアウト。5月に東名阪Zepp tour『jo0ji tour 2026「よあけまえ」』を開催することが決定している。

■jo0ji コメント

