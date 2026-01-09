

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月7日から8日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.3 キユソ流通 <9369>

25年11月期の連結経常利益は前の期比1.4％減の48.2億円になり、26年11月期も前期比8.7％減の44億円に減る見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<8918> ランド 東Ｓ -10.00 1/ 8 3Q 赤転

<2341> アルバイトＴ 東Ｓ -4.62 1/ 8 3Q 108.06

<9369> キユソ流通 東Ｓ -4.02 1/ 8 本決算 -8.71

<9414> ＢＳ１１ 東Ｓ -3.19 1/ 8 1Q -27.69

<7544> スリーエフ 東Ｓ -3.03 1/ 8 3Q 48.55



<2698> キャンドゥ 東Ｓ -2.85 1/ 8 3Q 228.38

<9903> カンセキ 東Ｓ -2.63 1/ 8 3Q -12.46

<9876> コックス 東Ｓ -2.04 1/ 8 3Q 3.45

<4728> トーセ 東Ｓ -1.81 1/ 8 1Q -10.20

<2686> ジーフット 東Ｓ -0.68 1/ 8 3Q 赤拡



<2653> イオン九州 東Ｓ -0.47 1/ 8 3Q 57.08



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

