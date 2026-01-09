―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月7日から8日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　キユソ流通 <9369>
　25年11月期の連結経常利益は前の期比1.4％減の48.2億円になり、26年11月期も前期比8.7％減の44億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<8918> ランド 　　　　東Ｓ 　 -10.00 　　1/ 8　　　3Q　　　　赤転
<2341> アルバイトＴ 　東Ｓ　　 -4.62 　　1/ 8　　　3Q　　　108.06
<9369> キユソ流通 　　東Ｓ　　 -4.02 　　1/ 8　本決算　　　 -8.71
<9414> ＢＳ１１ 　　　東Ｓ　　 -3.19 　　1/ 8　　　1Q　　　-27.69
<7544> スリーエフ 　　東Ｓ　　 -3.03 　　1/ 8　　　3Q　　　 48.55

<2698> キャンドゥ 　　東Ｓ　　 -2.85 　　1/ 8　　　3Q　　　228.38
<9903> カンセキ 　　　東Ｓ　　 -2.63 　　1/ 8　　　3Q　　　-12.46
<9876> コックス 　　　東Ｓ　　 -2.04 　　1/ 8　　　3Q　　　　3.45
<4728> トーセ 　　　　東Ｓ　　 -1.81 　　1/ 8　　　1Q　　　-10.20
<2686> ジーフット 　　東Ｓ　　 -0.68 　　1/ 8　　　3Q　　　　赤拡

<2653> イオン九州 　　東Ｓ　　 -0.47 　　1/ 8　　　3Q　　　 57.08

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

