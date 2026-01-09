

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月7日から8日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.1 サンデー <7450>

26年2月期第3四半期累計(3-11月)の経常損益(非連結)は8900万円の黒字(前年同期は3700万円の赤字)に浮上したが、通期計画の3億1000万円に対する進捗率は28.7％にとどまり、5年平均の109.9％も下回った。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<7450> サンデー 東Ｓ +25.71 1/ 8 3Q 黒転

<6469> 放電精密 東Ｓ +5.65 1/ 8 3Q 182.56

<2459> アウン 東Ｓ +4.22 1/ 8 上期 赤縮

<7512> イオン北海道 東Ｓ +1.43 1/ 8 3Q -13.40

<2303> ドーン 東Ｓ +1.04 1/ 8 上期 9.23



<8198> ＭＶ東海 東Ｓ +0.41 1/ 8 3Q -4.73

<6734> ニューテック 東Ｓ +0.08 1/ 8 3Q 77.27



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



