―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月7日から8日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3391> ツルハＨＤ 　　東Ｐ 　 -10.44 　　1/ 8　　　3Q　　　　　－
<4187> 大有機 　　　　東Ｐ　　 -8.20 　　1/ 8　本決算　　　　0.66
<8267> イオン 　　　　東Ｐ　　 -6.39 　　1/ 8　　　3Q　　　 24.54
<5932> 三協立山 　　　東Ｐ　　 -4.41 　　1/ 8　　上期　　　-95.30
<4763> Ｃ＆Ｒ 　　　　東Ｐ　　 -4.14 　　1/ 8　　　3Q　　　 21.71

<9946> ミニストップ 　東Ｐ　　 -2.94 　　1/ 8　　　3Q　　　　赤縮
<2918> わらべ日洋 　　東Ｐ　　 -1.97 　　1/ 8　　　3Q　　　 33.01
<8278> フジ 　　　　　東Ｐ　　 -1.23 　　1/ 8　　　3Q　　　-19.13
<8570> イオンＦＳ 　　東Ｐ　　 -0.86 　　1/ 8　　　3Q　　　　8.50
<3382> セブン＆アイ 　東Ｐ　　 -0.74 　　1/ 8　　　3Q　　　　3.02

<8237> 松屋 　　　　　東Ｐ　　 -0.16 　　1/ 8　　　3Q　　　-48.31

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース