

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月7日から8日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<3391> ツルハＨＤ 東Ｐ -10.44 1/ 8 3Q －

<4187> 大有機 東Ｐ -8.20 1/ 8 本決算 0.66

<8267> イオン 東Ｐ -6.39 1/ 8 3Q 24.54

<5932> 三協立山 東Ｐ -4.41 1/ 8 上期 -95.30

<4763> Ｃ＆Ｒ 東Ｐ -4.14 1/ 8 3Q 21.71



<9946> ミニストップ 東Ｐ -2.94 1/ 8 3Q 赤縮

<2918> わらべ日洋 東Ｐ -1.97 1/ 8 3Q 33.01

<8278> フジ 東Ｐ -1.23 1/ 8 3Q -19.13

<8570> イオンＦＳ 東Ｐ -0.86 1/ 8 3Q 8.50

<3382> セブン＆アイ 東Ｐ -0.74 1/ 8 3Q 3.02



<8237> 松屋 東Ｐ -0.16 1/ 8 3Q -48.31



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

