―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月7日から8日の決算発表を経て9日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.3　ＯＳＧ <6136>
　25年11月期の連結経常利益は前の期比12.8％増の223億円になり、26年11月期も前期比2.9％増の230億円に伸びる見通しとなった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<9983> ファストリ 　　東Ｐ　　 +7.01 　　1/ 8　　　1Q　　　 15.29
<7649> スギＨＤ 　　　東Ｐ　　 +3.69 　　1/ 8　　　3Q　　　 14.46
<6136> ＯＳＧ 　　　　東Ｐ　　 +2.72 　　1/ 8　本決算　　　　2.89
<9948> アークス 　　　東Ｐ　　 +1.78 　　1/ 8　　　3Q　　　 15.74
<8016> オンワード 　　東Ｐ　　 +0.80 　　1/ 8　　　3Q　　　 11.20

<4343> イオンファン 　東Ｐ　　 +0.44 　　1/ 8　　　3Q　　　143.66

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース