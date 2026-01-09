ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】日経平均株価 一時500円以上の値上がり 買い注文が先… 【速報】日経平均株価 一時500円以上の値上がり 買い注文が先行 【速報】日経平均株価 一時500円以上の値上がり 買い注文が先行 2026年1月9日 9時31分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時500円以上値上がりしました。前日までに大きく値下がりしていた反動で、きょうは取引開始直後から買い注文が先行しています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 職場でも「スウェットパンツ」なぜ人気？おしゃれに着こなす今風スタイルとは？【THE TIME,】 関連情報（BiZ PAGE＋） 海, 葬儀, 置床工事, 金属加工, 伊東市, 生花, 上田, 神事, 静岡, 訪問介護