【経済ニュースの核心】

トランプ米国がむさぼるベネズエラ石油利権に日本が負担する「巨額投資」 ジャパンマネーでインフラ修復か

ラスベガスで開催中（1月6〜9日）のテクノロジー見本市「CES」では、エヌビディアやアドバンスト・マイクロ・デバイセズ、韓国のサムスン電子、中国のレノボグループなど主要テクノロジー企業が出展し、その年の製品を発表する。日本企業の存在感は薄いが、2026年の最新ITトレンドも明らかになる。

AIで米中に出遅れた日本。日中関係が冷え込む中、「竹島」の領有権を争う韓国の李在明大統領は1月4〜7日に中国を訪問し、習近平国家主席と会談。昨年6月に大統領に就任して以降、初の訪中である。習主席は昨年11月、中国首脳として11年ぶりにIT先進国の韓国を訪問。李大統領と会談し、親交を交わしていた。

■遠ざかる億万長者の夢

日本の若者は「失われた30年」の間に成人し、好景気を知らない。将来をどう見ているのだろうか。宝くじの販売額は、20年ほど前（ピーク時）の05年度1.1兆円超から24年度は約7600億円と20年で激減した。年金頼りの人口高齢化の影響なのか、「夢を買う」宝くじが売れない。わずか数千円の「夢」でも余分な支出を抑えたいのだろうか。

米国で人気の数字選択式宝くじ「パワーボール」の運営組織は、昨年12月24日に18億1700万ドル（約2800億円）の大当たり（ジャックポット）が出たと明らかにした。大当たりの確率は2億9220万分の1だ。過去最高額は22年11月にパワーボールで出た20億4000万ドル。世界の宝くじ史上最高額だった。宝くじ当せんの「アメリカンドリーム」である。

スイス金融大手UBSによると昨年4月時点の世界の億万長者数（純資産10億ドル超）は2919人（前年比8.8％増）、総資産は過去最高の15.8兆ドルと日本の個人金融資産総額を凌駕していた。地域別ではアジア太平洋地域の伸びが最も顕著で、億万長者数は1036人に拡大した。中でも中国本土は70人増の470人に達し、米国に次ぐ世界第2位となった。

中国本土の億万長者の98％は「白手起家」とされている。白手起家とは、親の資産や相続、家業などに依存せず、ほぼ無資産の状態から自ら事業を起こし、成功によって財を築き上げたことを指す。昨年新たに誕生した中国本土の億万長者は、ITを中心とするハイテク分野の出身者が多く、年齢層も比較的若いのが特徴。世界4位の経済大国の日本は何人誕生したのだろうか。

一段と進化し人知を超え始めた生成AIは「夢」を見られない。それでもAIが企業成長、国家発展を左右するような26年になろう。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）