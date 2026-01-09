俳優の松平健（72）とものまねタレントのコロッケが、1月7日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演。司会の黒柳徹子からコロッケへ、怒涛のものまねリクエストが送られた。

【映像】入院中のコロッケの姿

番組冒頭、挨拶もそこそこに黒柳は「いきなりですが、コロッケさん。何かモノマネしていただいていいですか？」とリクエスト。コロッケは「あ、モノマネですか？（笑）」と一瞬戸惑いの表情を見せたものの、即座に“淡谷のり子さん”で新年の挨拶を述べる。

さらに、松平が名前をあげた美川憲一、武田鉄矢のモノマネも立て続けに披露すると、黒柳は「本当似てるね！いつも感心するんですけど」「そっくり！」と大絶賛した。

さらに番組終盤、コロッケが新しい芸のために取り組んでいるという「ロボット・メドレー」の話題になると、黒柳は「どういうのですか？それ」「ちょっとやってみていただいていいかしら？」と再びリクエスト。

コロッケは野口五郎の『私鉄沿線』、美川憲一の『さそり座の女』、さらに淡谷のり子さんの『別れのブルース』をロボットの動きで表現し、スタジオの笑いを誘った。

終始、至近距離でコロッケの芸を見守っていた松平は、感想を問われると「楽しいですね」と満面の笑みでコメント。また、「すごく研究熱心で、勉強してる。毎朝顔の訓練してるんですって」と称賛すると、黒柳は「私も拝見してて似てる。すごいと思いますよ。ご本人が見たらどう思うかは別としてですね（笑）」とツッコミを入れていた。（『徹子の部屋』より）