南場に怒涛の加点、頼れる選手兼監督だ。1月8日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合にKONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）が登板。第1試合に出場した高宮まり（連盟）のラスを帳消しにし、個人8勝目を飾った。

【映像】滝沢、ドラ単騎で堂々道切り拓いた親跳満

当試合は起家からKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）、EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、滝沢、BEAST X・東城りお（連盟）の並びでスタート。東2局では滝沢がツモアガリで8000点を加点するも、東4局では石井に滝沢が8000点（供託1000点）を献上。石井トップ目だが、点差は均衡のまま南入した。

南2局2本場から滝沢が怒涛のアガリを決める。渋川から8000点（＋600点）を奪取すると、南3局の親番で、リーチ・ツモ・七対子・赤1・ドラ2で18000点の大きなアガリを決め、一気にトップ目へ立った。続く南3局1本場では渋川が8000点放銃し、南3局2本場はリーチ・ツモ・ピンフ・赤1・裏1の12000点（＋600点）を加点、これでゲームを決めた。

滝沢は年またぎ個人連勝。インタビューでは「さっき高宮さんがラスだったんですけど、高宮さんはひどい席に座って、僕は良い席に座っただけです。ただ、すぐにリカバリー出来て良かったです」と選手兼監督らしい一言。

これでチームの勝ち頭となった。インタビュアーにそのことを告げられると、「なってしまいましたか。あんまり目立たないようにしているんですけど」とユーモアのある返しで現場を沸かせた。

年末年始、滝沢は亡くなった祖父・祖母に線香をあげに行ったそうだ。その上で滝沢は「墓参りオススメです。線香あげにみなさんも時間見つけて帰った方が良いと思います」と突如、先祖供養を勧めてから「本年もよろしくお願いします」と呼びかけた。このインタビューを受けファンは「ご先祖様大事」「確かに大事」「なんの報告w」「どういうコメントw」などと盛り上がっていた。

【第2試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）6万7400点/＋87.4

2着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）3万100点/＋10.1

3着 BEAST X・東城りお（連盟）1万5300点/▲24.7

4着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）ー1万2800点/▲72.8

【1月8日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋711.3（74/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋552.4（74/120）

3位 BEAST X ＋179.0（74/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋94.6（74/120）

5位 TEAM雷電 ▲120.9（72/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲158.5（74/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲174.4（72/120）

8位 EARTH JETS ▲313.2（74/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲369.0（72/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲401.3（76/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

