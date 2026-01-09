レアルFWエンバペ、スーペルコパ決勝へチームに合流 バルサとの“エル・クラシコ”に出場か
レアル・マドリードを率いるシャビ・アロンソ監督は、フランス代表FWキリアン・エンバペがスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝戦に向けてチームに合流すると語った。8日、スペイン紙『マルカ』が同監督のコメントを伝えている。
レアル・マドリードは8日、サウジアラビアで開催されたスーペルコパ・デ・エスパーニャ準決勝でアトレティコ・マドリードと対戦。公式戦24試合で29ゴールを挙げているエースのエンバペを欠きつつ、2−1で勝利し、バルセロナが待つ決勝へ駒を進めた。
試合後、シャビ・アロンソ監督は「彼はかなり良くなってきている。調子も良く、プレーの感覚はチームメイトと同じだ」とコメント。「試合はまた別のものになるだろう」と、エンバペがチームに合流すると語った。
レアル・マドリードは昨年12月、エンバペが左ヒザを捻挫したと発表。フランス紙『レキップ』は約3週間ほど離脱すると伝えていたが、前回王者であるバルセロナとのスーペルコパ・デ・エスパーニャ決勝戦に出場すべく、サウジアラビアに渡るようだ。
