元エスパ指揮官も！ 神戸が総勢８名のトップチームスタッフの就任を発表
ヴィッセル神戸は１月９日、トップチームのスタッフ就任を発表した。
新たにチームに加わるのは、以下の８名。トップチームのコーチに秋葉忠宏氏（50）、コーチに竹谷昂祐氏（34）、アシスタントGKコーチ兼U21GKコーチに富居大樹氏（36）、U21監督兼トップチームアシスタントコーチに中口雅史氏（53）、U21コーチ兼トップチームアシスタントコーチに橋本英郎氏（46）、フィジカルコーチに生駒武志氏（54）、フィジカルコーチに古邊考功氏（55）、コンディショニングコーチに藤井輝氏（28）だ。
昨季まで清水エスパルスを率いた秋葉氏は、神戸の公式サイトを通じて「サッカーへの情熱と勝利への強いこだわりを胸に、監督、選手たちと共に日々成長しタイトルを取る事に全力を尽くします」とコメント。クラブOBの橋本氏は「一瞬の判断、苦しい時間帯の振る舞い、仲間のために走れるかどうか。その積み重ねが、未来のヴィッセル神戸をつくると信じています」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】伝統のストライプデザイン！イタリアの名門を思わせる神戸の新ユニ！
