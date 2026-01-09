「きっとりゅうちぇるも一緒に居たよね」ぺえ、正月をpeco親子と過ごす。「なんか涙出てきちゃったな」
タレントのぺえさんは1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。タレントでモデルのpecoさんとその息子と正月を過ごしたことを報告し、写真を公開しました。
【写真】ぺえ＆peco親子の正月ショット
ファンからは「ほっこりしました」「なんか涙出てきちゃったな」「きっとりゅうちぇるも一緒に居たよね」「りゅうちぇるもきっと笑ってるね」「本当に家族みたいな関係ですね」「ぺぇちゃんみたいな友達ほしかった」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「本当に家族みたいな関係ですね」ぺえさんは「お正月はみんなで初詣に行ったり公園でのんびりしたり 心が温かくなりました」とつづり、4枚の写真を投稿。1、2枚目がぺえさん、pecoさん、pecoさんの息子のスリーショットです。ぺえさんとpecoさんは穏やかな笑みを浮かべており、楽しい正月になったことがうかがえます。
「雰囲気がりゅうちぇるだ…」2025年12月25日の投稿では、pecoさん親子とクリスマスを過ごしたことを報告したぺえさん。掲載した写真では、ぺえさんがpecoさんの息子を肩車しています。ファンからは「雰囲気がりゅうちぇるだ…」「こんな大きくなったんですね！」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
