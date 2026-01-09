「え！！」松島聡、首にタトゥー？ “需要しかない”姿に反響「グッズ化希望」「欲しいに決まってる」
timeleszの松島聡さんは1月8日、自身のInstagramを更新。首にタトゥーが入っているように見えるショットを公開しました。
【写真】松島聡の首にタトゥー？
コメントでは「ほしいです！！！グッズ化させましょう！！！！」「欲しいです おでこに貼って参戦します」「え！！！！ほんとに！？ずっといいなあって思ってた！！！！」「聡ちゃん天才 需要しかないです」「グッズ化希望です 聡ちゃんとお揃いで Live参戦したい!!」「欲しいに決まってる」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「ずっといいなあって思ってた！！」松島さんは「【非売品】毎回LIVEで付けているボディーシール。こちら、個人的に欲しくて特注で用意してもらいました。でも、グッズ化してもいいんじゃないかと思ってます。20万いいねいったら需要があると判断して前向き検討しちゃうとかにしようかなと」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、自身の首にシールを貼ったショットです。「timelesz」のロゴが格好良くデザインされています。
「そちゃぬいもよろしくです」7日には「そちゃぬいもよろしくです」とつづり、鏡越しの自撮りショットを投稿していた松島さん。自身のぬいぐるみをバッグにぶら下げています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
