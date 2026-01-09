TBS若林有子アナウンサー（29）が9日、同局ラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。新アシスタントとして初登場した。

若林アナは、今月同局を退社する良原安美アナの後任としてアシスタントに就任した。パーソナリティーの今田耕司が「おはようございます。今田耕司です」とあいさつすると、若林アナは名乗らず「おはようございます」とひと言。今田が「アミーゴ（良原アナの愛称）に代わって新しいパートナー、この方です」と紹介すると、若林アナは改めて「おはようございます。『耳金』2代目パートナー、TBSアナウンサーの若林有子です。よろしくお願いします」とあいさつした。

今田は若林アナのあいさつのタイミングについて「もう早くも段取り間違えましたね。もうダメですね、これは。変わっちゃった。せっかく9カ月、4月から（番組）始めて慣れたんですけど」とイジって笑わせつつ、「若林さん、新しくお願いします」と笑わせた。

また自己紹介を求められた若林アナは、自身の担当番組を「今『サンジャポ』と『ひるおび』と…」と説明。退社する良原アナも両番組を担当しており、今田が「『サンジャポ』『ひるおび』。あなた、9カ月後に辞めます！」と断言すると、若林アナは「辞めないです！長く続けるタイプの人間です！」と大笑いで訂正していた。