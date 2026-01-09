バドミントン桃田賢斗、“キラリ”指輪ショット添え…結婚を報告「より一層責任と覚悟、感謝と初心を持って競技に向き合っていきます」
バドミントン男子シングルス元世界王者の桃田賢斗（31）が9日、自身のインスタグラムを更新。結婚したことを発表した。
【写真】指輪がキラリ…！バドミントン桃田賢斗の結婚報告
投稿で、お相手とともに空に手を掲げる写真を公開。「いつも応援してくださっている皆様へ」と書き出し、「私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」と伝えた。
続けて「これまで競技を続ける中で本当にしんどいことが沢山ありましたが、その度に家族、関係者、ファンの皆様、そして近くでサポートしてくれた彼女がいたから自分らしく楽しくバドミントンができています。本当に感謝しかありません！！！」とつづり、「これから人生の新たなスタートとして、より一層責任と覚悟、感謝と初心を持って競技に向き合っていきます これからも変わらぬご声援よろしくお願いします」と締めくくった。
主な成績は、2015年「インドネシアオープンスーパーシリーズプレミア」優勝、「スーパーシリーズファイナルズ」優勝、18年「アジア選手権」優勝、「世界選手権」優勝、「日本男子史上初の世界ランキング」1位獲得、19年「全英オープン」優勝、「世界選手権」優勝（2連覇）、「ワールドツアーファイナル」優勝、21年に東京オリンピックに出場した。2024年のパリ五輪は不出場。
