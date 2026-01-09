¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖIS¡×¤Î²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì - ¡È¹¶¤á¡É¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤òÀßÄê!
¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï1·î8Æü¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¡ÖIS¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤·¤¿Áö¤ê¤Î½ÏÀ®¡¢°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤ëºÇ¿·ÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¡¢Æâ³°Áõ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤Î¶¯²½¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£¡È¹¶¤á¡É¤Î»ÑÀª¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖF SPORT Mode Black ¹¡×¤âÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖIS¡×¤Î²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì
¡û²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿?
IS¤Ï1999Ç¯¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ëÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥À¥ó¤È¤·¤Æ¡È¥¯¥ë¥Þ¤òÁà¤ë³Ú¤·¤µ¡É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¥â¥Ç¥ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ìó40¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÎß·×Ìó130ËüÂæ¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¤ÏÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°(EPS)¤òºþ¿·¤·¡¢¥é¥Ã¥¯¥®¥ä¤Ë¥Ð¥ê¥¢¥Ö¥ë¥®¥ä¤òºÎÍÑ¡£¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¤ÎÁÀ¤¤ÄÌ¤ê¤Î¥È¥ì¡¼¥¹À¤È°ÂÄê¤·¤¿Ä¾¿ÊÀÇ½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡£¡ÖAVS¡×(¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ð¥ê¥¢¥Ö¥ë¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó)¤â²þÎÉ¤·¡¢¼ÖÎ¾°ÂÄêÀ¤È¾è¤ê¿´ÃÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³°´Ñ¤ÏÄã½Å¿´¤«¤Ä¥ï¥¤¥É¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¿·¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤òºÎÍÑ¡£ÎÏ¶¯¤¯Àº×û¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÈTFT±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤ò12.3¥¤¥ó¥Á¤ËÂç·¿²½¤·¡¢»ëÇ§À¤ÈÁàºîÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿·³«È¯¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¡ÖForged bamboo¡×¤ò¥³¥ó¥½¡¼¥ë¾åÌÌ¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ù¥¼¥ë¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤µ¤ò±é½Ð¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¿·¿§¡ÖPROMINENCE¡×(¥×¥í¥ß¥Í¥ó¥¹)¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÁ´¡¦°Â¿´ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Àè¿ÊÍ½ËÉ°ÂÁ´µ»½Ñ¡ÖLexus Safety System +¡×¤Îµ¡Ç½¤ò³È½¼¤·¡¢¹âÅÙ±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È ¥É¥é¥¤¥Ö(½ÂÂÚ»þ»Ù±ç)¡×¤ò´Þ¤àºÇ¿·¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤òÅëºÜ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö ¡ÈF SPORT Mode Black ¹¡É ¤ò¿·ÀßÄê¡£ÀìÍÑ¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤ÎBBSÀ½ÃÃÂ¤¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ä¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ì¡¼¥¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥¨¡¼¥É¤òÍÑ¤¤¤¿ÆâÁõ¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤è¤ê¹¶¤á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤¿¡£
IS¤Î²Á³Ê¤Ï580Ëü±ß¡Á635Ëü±ß¡£ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï675Ëü±ß¤À¡£
