コスパ最強！業務スーパーで買える無添加オーガニック食材7選。腸活×低GI×栄養補給で「脂肪が燃えやすい体」に
こんにちは、「食べて痩せるダイエット専門家」の松田リエです。私自身が12キロ痩せた経験と、保健師の知識をもとに、著書『3ステップで楽ちん！ 瞬食スイーツダイエット』（KADOKAWA）やWeb、個別レッスンなどでダイエット法を発信しています。
これまで1万人以上の食事を見てきた中で、"選ぶ食材だけで体脂肪が落ちる人・太り続ける人がハッキリ分かれる"ことに気づきました。今回は、美容・健康・ダイエットの3つの観点から、業務スーパーで買える最強の無添加＆オーガニック食材を7つご紹介します。
コスパ最強なのにキレイを叶える神食材ばかりなので、今日そのまま買い物リストとして使えますよ。
◆業務スーパーで買える最強食材1｜オーガニックピュアハニー
●シュンドルボンの雫-オーガニックピュアハニー-
はちみつは砂糖より太りにくく、美容・ダイエット効果も抜群な天然甘味料です。その理由は大きく3つあります。
まず、血糖値の上がり方を示すGI値が砂糖より圧倒的に低いこと。砂糖がGI値110前後に対し、純粋はちみつの上昇幅は30〜55。同じ糖分でもゆっくり吸収されるので、血糖値の急上昇→脂肪蓄積を避けやすいんです。
次に、ミネラル・アミノ酸が代謝をサポートしてくれます。はちみつにはカリウム、鉄、アミノ酸、ビタミンB群が含まれていて、栄養レベルが一味違う甘味料なんです。代謝が落ちやすい40〜60代女性には特にメリット絶大です。
さらに、夜のハチミツは睡眠の質向上と脂肪燃焼力アップに効果的。寝る前にティースプーン1杯のハチミツを取ると、脳のエネルギー源である肝臓グリコーゲンの量が増加し、成長ホルモンが分泌され、寝ている間の脂肪燃焼を促進してくれるんです。
ただし注意点としては、無添加でもカロリーはゼロではないこと。大さじ1杯で約60kcalあるので、ダイエット中はティースプーン1杯（20kcal）に調整するとベストです。
また、選び方も重要。はちみつは"偽物"が多く、砂糖や水あめ、果糖ぶどう糖液糖が混ざった加工はちみつがスーパーの大半を占めています。業務スーパーの「シュンドルボンの雫」は有機JAS認証を取得した純粋蜂蜜なので安心です。
おすすめの食べ方は、ヨーグルト、オートミール、ホットレモン、豆乳、紅茶などにティースプーン1杯を入れて楽しむこと。特に朝のオートミール＋ハチミツは腸活×低GI×ビタミン補給の黄金コンビです。
◆業務スーパーで買える最強食材2｜オーガニック カットトマト缶
●オーガニック カットトマト缶
トマトは「健康によさそう」という理由だけでつい選んでしまう方が多いですが、選び方を間違えると実はかなり差が出る食材のひとつ。
業務スーパーのオーガニックトマト缶の良さは、"有機トマト・塩・水"だけで作られているシンプルさ。トマト缶には商品によって糖類、食塩、酸味料、香料などの余計な添加物が入っていることもあるので、原材料が「トマト・トマトジュース」だけのものを選ぶことが大切です。
ダイエット目線の最大のメリットは、トマトが加熱されるとリコピン吸収率が3〜4倍に上がるという点。リコピンは脂肪の燃焼、むくみの解消、お腹痩せ、肌のシミ・たるみ対策にめちゃくちゃ強い成分なんです。
ただし注意点として、トマトは無添加でも糖質があります（1缶あたり約10〜12g前後）。夜にスープを飲むときは具材で糖質を足しすぎないことがポイントです。冷凍ブロッコリーやツナの水煮、きのこなど「低糖質×食物繊維×たんぱく質」と合わせて調理するのがおすすめです。
普通のスーパーでは有機トマト缶は250〜300円するところ、業務スーパーなら150円前後という驚きの価格。無添加×有機×ダイエット×コスパの4つを同時に満たす超優秀食材です。
