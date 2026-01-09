バドミントンの男子シングルス元世界ランク1位の桃田賢斗（31＝NTT東日本）が9日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。

桃田は「いつも応援してくださっている皆様へ 私事ではありますが、このたび入籍したことをご報告させていただきます」と報告。「これまで競技を続ける中で本当にしんどいことが沢山ありましたが、その度に家族、関係者、ファンの皆様、そして近くでサポートしてくれた彼女がいたから自分らしく楽しくバドミントンができています。本当に感謝しかありません！！！」とつづり「これから人生の新たなスタートとして、より一層責任と覚悟、感謝と初心を持って競技に向き合っていきます これからも変わらぬご声援よろしくお願いします」と決意を投稿した。

桃田は18年に日本男子として初の世界選手権制覇と世界ランキング1位を達成。19年には世界選手権を2連覇した。五輪は違法賭博問題による出場停止処分を受けて16年リオデジャネイロ大会出場を逃し、21年東京大会は1次リーグ敗退。24年のパリ大会は度重なる故障の影響もあって出場できなかった。今年4月に同月の国別対抗戦トマス杯をもって日本代表を引退することを発表。現役は続け、選手兼コーチとして活動することも発表していた。