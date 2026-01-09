銀行「残念ですが、お引き出しできません」…懸命に貯めた預金が数千万円あっても「口座から出せない・使えない日」が来るという現実【司法書士が解説】

「一生懸命お金を貯めても、そのお金が自由に使えなくなる」といった事態を、想像したことがあるでしょうか？ 以前は親の口座から子が代わりに預金を引き出せましたが、現在では親族であっても自由に預金の出し入れができなくなりました。つまり、名義人が認知症などになれば、その口座のお金はそのままではもう使えないということです。本記事では、太田垣章子氏の著書『「最後は誰もがおひとりさま」のリスク33』（ポプラ社）より一部を抜粋・再編集して、自分が倒れたあとのお金のこと、そのために今できることについて詳しく解説します。

銀行口座のお金を引き出せなくなる？

頼れるお金が自由に使えるのは、ぴんぴんしている間だけ

一生懸命にお金を貯めて来て、そのお金が自由に使えなくなるだなんて、考えたこともないと思います。誰だって、今の元気な自分を基準に考えますよね？

でもちょっと待って。死ぬ寸前まで、自分の足で銀行に行けるとか、頭がはっきりしている人なんて、そんな方がもしいらっしゃるなら私がお会いしてみたい！ 多くの方々が、判断能力が鈍ってしまったり、自分では銀行に行けなくなってしまいます。

高齢期になると判断能力が衰えるか、体が元気でなくなるか、その両方なのか、どちらにしても確実に衰えます。それが当たり前の世界なのです。でも多くの方々は、その「ほぼあり得ない」将来を前提に生きています。

以前は親の預金口座から子どもが代わりに預金を引き出したりもできましたが、今や本当に厳しくなってしまったのが「本人の意思の有無」で、これがとても重要視されるのです。それはそれで勝手に使われないというメリットもある反面、親族であっても、自由に預金の出し入れができなくなってしまいました。その場合は、どうなるのでしょうか。

金融機関は名義人が認知症になったと分かった段階で、口座をブロックせざるを得ません。つまりその口座のお金は、そのままではもう使えなくなるのです。

「親を施設に入れたくて、そのお金を親の口座から使いたいんです。だって親のために使うのですから！ 自分たちが勝手に遊ぶお金じゃありません。それでもダメなんですか？ 私たちが、立て替えることなんてできません。でも施設に入れないと、私たちの生活が成り立ちません。なんとかしてください！」

そんな状況に置かれて、困ったご家族の口から、半ば憤りにも似た、そしてすがるような思いがこぼれます。でもダメなんです……。ご本人の意思が確認できなければ、お亡くなりになるまでご家族がその費用を立て替え続けるか、法定後見制度を利用するしかなくなってしまいます。

それなのに未だに自分は「ボケない、死なない」と備えることを先延ばしにしている人が後を絶ちません。子育てと違い、いつ自分が衰えるのか分からないのが、この問題の難しいところ。ベストタイミングが、誰にもわかりません。それでも一日でも早い方が、クリアに考えられるのは間違いがありません。

「自分のお金を最期まで自分で使う」ための対策

ここでひとつ、簡単にできる方法をお伝えしましょう。それが銀行の「代理人指定制度」です。各金融機関で呼び方は違うでしょうが、自身の口座に関して代理人を決めておくことができるという制度です。この代理人を決めておけば、自分で銀行に行けなくなった等の場合には、予め決めておいた代理人が本人の「普通」口座から代理人カードで出金をすることができます。

ただこの制度、残念ながら、万能ではありません。使える口座は、普通口座のみ。さらに指定できる代理人は、2親等や3親等内の親族に限られます。そうなると「頼れる家族がいる」ことが前提になってしまうのです。当然にして「頼れる家族」がいなければ、この手続きさえも利用できないのです。

さらに利用できたとしても、出金額が多かったり、長期になると、金融機関側から正式な「成年後見制度」を利用するよう促されることもあります。短期間なら良いのでしょうが、何年もとなると、延々と口座からお金が引き出されることに金融機関も不安を感じるのでしょう。こうなるとせっかく節約して貯めたお金も、自分の最期まで自分の思うように使えない、ということになってしまいます。

ピンピンコロリなら、上等です。でも確率的には、宝くじに当選するレベルです。だからこそ自分のお金を、自分のために使えるように備えることが必要です。そしてせっかく貯めたお金は、相続人を豊かにするためではなく、ご自身が元気なうちに楽しむために有意義に使いましょう。

お金は元気な間しか、楽しむことに使えません！ 高齢期に高額な医療費を使ったところで、若い頃の体には戻れません。苦しむ期間が、延びるだけかもしれません。ならば元気なうちに、お金は楽しむことに使いましょう！

太田垣 章子

司法書士、賃貸不動産経営管理士、合同会社あなたの隣り代表社員

