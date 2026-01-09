¡ÖË½ÁöÂ²¡¦µì¼ÖÐò¡×¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë°ñ¾ë¸©·Ù¡ª Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤â¡È¸¡Ìä¡É¤ò¼Â»Ü¡ª ·ë²Ì¤Ï¡© º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤âÊ¹¤¤¤¿
²áµî¤Ë¤Ï¡ÈÀ®¿Í¼°¡É¤Î¼°Åµ²ñ¾ìÉÕ¶á¤Ç½¸ÃÄË½Áö¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¤ò¸¡µó¤·¤¿»öÎã¤â¡ª
¡¡°ñ¾ë¸©·Ù¤Ç¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡¢Ë½ÁöÂ²¤äµì¼ÖÐò¤Ë¤è¤ë°ãË¡¹Ô°Ù¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤â¸©Æâ¤Ç¸¡Ìä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸©·Ù¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤äº£¸å¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡× ¤³¤ì¤¬ÂçÌÂÏÇ¤Ê¡ÖË½ÁöÂ²¡¦µì¼ÖÐò¡×¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë
¡¡¶áÇ¯¡¢Ë½ÁöÂ²¤Î¥°¥ë¡¼¥×¿ô¤ä¹½À®°÷¿ô¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á´¹ñ¤Ç¤Ï¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ã±È¯¡¦¥²¥ê¥éÅª¤Ë½¸ÃÄ¤Ç¤Î¿®¹æÌµ»ë¤ä¹¤¬¤êÁö¹Ô¡¢¼Ø¹Ô±¿Å¾¤Ê¤É¤ÎË½Áö¹Ô°Ù¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»Ï©¾å¤Ç¤ÎË½Áö¹Ô°Ù¤ÏÄÌ¹Ô¼ÖÎ¾¤Ë´í¸±¤ò¤ª¤è¤Ü¤¹¤Û¤«¡¢ÉÔÀµ²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤¬Áû²»¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¼þÊÕ½»Ì±¤Ë¤âÂ¿Âç¤ÊÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë½ÁöÂ²¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢Ë½ÁöÂ²¤Ï¡Ö¶¦Æ±´í¸±·¿Ë½ÁöÂ²¡×¡Ö°ãË¡¶¥Áö·¿Ë½ÁöÂ²¡×¡Ö°ãË¡¹Ô°Ù¤ò´º¹Ô¤¹¤ëµì¼ÖÐò°÷¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º1¤Ä¤á¤Î¶¦Æ±´í¸±·¿Ë½ÁöÂ²¤Ï¡¢Çú²»¤ò¤È¤É¤í¤«¤»¤Ê¤¬¤éÆ»Ï©¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¿®¹æÌµ»ë¤ä¼Ø¹Ô±¿Å¾¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ°ãÈ¿¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÁö¹Ô¤¹¤ë½¸ÃÄ¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¡¤Ë2¤Ä¤á¤Î°ãË¡¶¥Áö·¿Ë½ÁöÂ²¤Ï¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤ä¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ°ìÄê¶è´Ö¤ÎÄÌ²á¥¿¥¤¥à¤ä±¿Å¾¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶¥¤¦½¸ÃÄ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥ì¥Ã¥ÈÂ²¡¢¥É¥ê¥Õ¥ÈÂ²¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°Â²¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ3¤Ä¤á¤Îµì¼ÖÐò¡Ê¤¤å¤¦¤·¤ã¤«¤¤¡Ë¤Ï¡¢Ë½ÁöÂ²É÷¤Ë²þÂ¤¤·¤¿µì·¿¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¼Ô¤Ë¤è¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¸µË½ÁöÂ²OB¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµì¼ÖÐò¼«ÂÎ¤Ïµì¼Ö¤Î°¦¹¥²È¤âÂ¿¤¯¡¢¾åµ2¤Ä¤ÎË½ÁöÂ²¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°¼Á¡¦ÌÂÏÇÀ¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µì¼ÖÐò°÷¤ÎÃæ¤Ç¤â°ãË¡¹Ô°Ù¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¼Ô¤Ï¡¢Ë½ÁöÂ²¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸¡Ìä¤ò¼Â»Ü¡ª ¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
¡¡¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾õ¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢°ñ¾ë¸©·Ù¤Ç¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤êË½ÁöÂ²¤äµì¼ÖÐò¤Ë¤è¤ëË½Áö¹Ô°Ù¤Ø¤ÎÂÐºö¡¦¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Ïµì¼ÖÐò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÎÙÀÜ¸©¤«¤é°ñ¾ë¸©Æâ¤Î·Ê¾¡ÃÏ¡Ê¤Ä¤¯¤Ð»³¤äÂçÀö¤Î³¤¤Ê¤É¡Ë¤ËÍèË¬¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸©Æâ¤ÎÆ»¤Î±Ø¤ä¹ñÆ»¤Ê¤É¤Ç¸¡Ìä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸©·Ù¤ÎË½ÁöÂ²¡¦µì¼ÖÐò¤ËÂÐ¤¹¤ë³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ñ¾ë¸©·Ù»¡ËÜÉô¸òÄÌ»ØÆ³²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¸¡Ìä¤ò¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡º£²ó¤Ï±«¤äÀã¤È¤¤¤Ã¤¿°Å·¸õ¤Î¤¿¤á¤«µì¼ÖÐò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Íè¸©¤»¤º¡¢¸¡µó¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»öÁ°¤ËSNS¡Ê°ñ¾ë¸©·Ù¸ø¼°X¡Ë¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Î¶¯²½¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬ÍÞ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¡¡º£¸å¤ÎÂÐºö¤ä¼è¤êÄù¤Þ¤êÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡¡Åö¸©·Ù¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Ë½ÁöÂ²¤¬Áö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ä¤¿¤Þ¤ê¾ì¤Ê¤ÉË½ÁöÂ²¡¦µì¼ÖÐò¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡Áë¸ý¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤òÊ¬ÀÏ¤Î¤¦¤¨¡¢¸¡Ìä¤ä¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÏË½ÁöÂ²¡¦µì¼ÖÐò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã±È¯¤ÇÁö¤ëÇú²»¥Ð¥¤¥¯¤äÉÔÀµ²þÂ¤¥Ð¥¤¥¯¤Î¾ðÊóÄó¶¡Áë¸ý¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÖÎ¾¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢±óÎ¸¤Ê¤¯¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²áµî¤ËË½ÁöÂ²¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÝ¤Ë¤â¸¡Ìä¤ä¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯1·î10Æü¡Á12Æü¤Î3Ï¢µÙ¤Ë¤Ï¸©Æâ¤ÇÀ®¿Í¼°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢2023Ç¯¤ÎÀ®¿Í¼°¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¼°Åµ²ñ¾ì¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Î¶¦Æ±´í¸±¹Ô°Ù¤Ç¸¡µó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢À®¿Í¼°¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸©·Ù¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¤¦¤Á¤Î¸©¤Ç¤â¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤òÂç¿Í¿ô¤ÇÀêµò¤¹¤ë¤Î¤âÈó¾ï¤ËÌÂÏÇ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÐºö¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ñ¾ë¸©·Ù¤Î¤Û¤«¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤äÀéÍÕ¸©·Ù¤Ê¤É¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤âË½ÁöÂ²¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë½Áö¹Ô°Ù¤ò¸«¤«¤±¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡Áë¸ý¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£