Hey! Say! JUMPが、11月26日に発売した12thアルバム『S say』を携えたドームツアー『Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say』を開催中だ。12月13日の福岡・みずほPayPayドーム福岡公演を皮切りに、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演を経て、12月29日からは東京公演を1月1日まで開催（12月31日を除く）。ラストは大阪・京セラドーム大阪での3DAYSを予定しており、全国4都市10公演、約46万人の動員を予定している。

新曲から懐かしのナンバー、そしてシンフォニックなHey! Say! JUMPの新たな魅力が詰まったコンサート。本稿では1月1日に行われた東京公演の模様をレポートする。

■ステージセットは“古代図書館”がモチーフに

開演前からメンバーカラーのペンライトが揺れ、「JUMP！」とHey! Say! JUMPを呼ぶ声に包まれた東京ドーム。今回のステージセットは、古代図書館をモチーフに3つの形に変形する巨大セットが目玉となっており、アルバムコンセプトからコンサートの演出までをメンバーの有岡大貴が手掛けたという。中央に設置された時計台と螺旋階段の高さは約15メートル、左右の古代図書館には約1000冊の本が収納されるなど、細やかな演出が施されている。

カチカチと時を刻む大きな時計、高くせり上がる7つの噴水ーーダイナミックなセットと荘厳な音楽に包まれながら、Hey! Say! JUMPが特別な世界へと誘っていく。

メンバーの姿が見えると大歓声に包まれた。まずは、前回のライブ『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+』でラストを飾った「UMP」からスタートと、再び夢の続きが展開される。気高く響く鍵盤の音と噴水、のっけから壮大なスケールでパフォーマンス。噴水越しに見るメンバーがより一層輝いて見えた。曲間には、山田涼介がメガネをずらしてウインクをしてみせると、会場の熱気は早くも最高潮に。

このほか、曲間にはメンバーが挨拶。有岡が「あけましておめでとう！ 2026年もHey! Say! JUMPと楽しい1年にしましょう」と声を張ると、メンバーと心を通わせるように大きな歓声を返すオーディエンス。早くも会場の一体感が感じられる、特別な時間を刻んだ。メンバーはトロッコに乗ったり、花道を歩いたりとファンの近くへと顔を見せ、八乙女光が「東京行くぞー！」と声を上げると、「みんな一緒に踊ろうぜ！」と知念侑李も続ける。伊野尾慧が「あけおめ！」、髙木雄也は「こんにちは！」と笑顔を見せ、「楽しいデート楽しみましょう」と誘うと悲鳴のような大歓声が上がっていた。

Hey! Say! JUMPのコンサートの見どころのひとつとして外せないのが“衣装”。メンバーカラーを取り入れた王子様風の豪華衣装から、メガネなどの小物づかいも巧みで目を奪われる。

その後もハートを作ったり、メンバー同士がくっついたりとキュートな場面が続いた。また、曲間に有岡から「いのちゃん！」と振られた伊野尾は「一富士二鷹三カンカン！」とドヤ顔を浮かべると、山田が笑顔でサムズアップ。ポップで笑顔に満ちたステージが続いた。

「GHOST」では映像を使って、さらに不思議な世界へと誘う。巨大LEDや時計台、大階段や螺旋階段、パイプオルガンとステージセットが活き、壮大なスケールのRPGの世界に入ったような感覚に。

今回、会場では自動制御のFreFlow（フリフラ）が巧みに使われ、カラフルなペンライトのカラーが会場を彩った。ラランド・サーヤが楽曲提供した「SUPER CRUISIN’」ではメンバーが大航海へと出発。ドラゴンが火を噴くと、会場も炎に包まれたり、映像と連動してFreFlowの色が変化したり。会場全体を大きく使い、カラフルに彩って楽しませた。

伊野尾が高らかに歌い上げてスタートした「encore」では、山田と有岡がアイコンタクトするなど仲睦まじい一幕も。サビ前では、髙木が歌詞に合わせて手を伸ばしたり、薮宏太が伸びやかな美声を響かせたり、八乙女はリズムに合わせて弾むようにノリよく歌唱。最後は伊野尾が投げキスで締めくくった。“目が忙しい”という幸せな悩みを抱えるほどに、メンバー全員がさまざまなパフォーマンスで魅了した。

■仲睦まじいMC、『カウコン』トークでは“除夜カンお兄さん”の話も

たくさんのトキメキやドキドキをもたらしたあとは、MCコーナーへ。「今年もよろしくね」と挨拶を交わしたあと、有岡が「うれ新年」とダジャレを放つと、伊野尾が「なんだか今日はたの新年ですね。もしかしてあなたはちんねんさんですか？」と知念に投げかけると、知念「ああ～そうですね」とコメント。のっけから笑いに溢れたトークを繰り広げる。

そして、有岡は「ちょっとさ、ギアが1、2個あがっちゃう」と切り出し、薮も「毎年こうやって過ごさせてもらってる」と続け、ファンへお礼を述べていく。山田は「スタート一緒にいれて」と新年のスタートをファンと一緒にいられるという意味で言ったものの、“スターと一緒に”と捉えられてしまうと説明する一幕も。

メンバーは、前日の12月31日、大晦日に3年ぶりに行われたカウントダウンコンサート『STARTO to MOVE COUNTDOWN CONCERT 2025-2026』のエピソードで盛り上がる。

薮が「スターがいっぱいいた」と言えば、有岡は「僕たちがカウントダウンライブの時に、先輩にしてもらったことは下に受け継いでいかないといけないなと思って。伝承していかなければならない」と語ると、「たとえば？」と髙木。有岡は「ケータリングに来る子全員に、年越し蕎麦を食え！ ってひたすら言い続けました」と告白。これは少年隊の植草克秀から言われ続けてきたことだと話す。

伊野尾はそんな有岡の姿を見ていたと言い、「唯一言えなかった人がいたね」と振ると、有岡はKis-My-Ft2の横尾渉だけには言えなかったと明かした。「別に怖いとかじゃないんだけどね」と説明しつつ、加藤シゲアキにも言えなかったと続けた。

また、timeleszの篠塚大輝にも同じように「蕎麦を食え」と話しかけたところ、「（松島）聡さんと年を越してから食べる約束している」との返答が。有岡は松島を連れてくるように促したところ、篠塚がひとりで戻ってきて、「あの、聡さんもう食べてました」との報告が。ほのぼのとしたオチがついたエピソードに会場からは笑いが起こっていた。

また、「反省会しなきゃじゃない？」と有岡が切り出すと、伊野尾らが深いため息をつく。まずは配信の不具合があったことについて、髙木が「申し訳ありませんでした！」と深々と一礼。薮たちが「思ったよりサーバーが重たかった」とフォローを続け、伊野尾が「Hey! Say! JUMPのデジタル部長だから」と添えていた。

続いたのは「encore」のイントロで定番になりつつある伊野尾による除夜の鐘について。山田が「JUMPでかまそうぜみたいな話になったんです。一発目初登場で、伊野尾ちゃんバンっていって歌って、イントロ始まったらもう“除夜の鐘カンカン”いっちゃおうや！ 毎年恒例のね。盛り上げちゃえよって言って、すっごい打ち合わせに打ち合わせを重ねたの！」と実は事前に打合せを行っていたことを明かした。

有岡も「ちゃんと音とか流しながら、このタイミングで喋って、僕が喋り終わったら、あれ？ そろそろ聞こえてくるんじゃない？ みたいに振りをすると。そしたら伊野尾ちゃんがそれを受けて、除夜の鐘カンカンを全力でやると」、八乙女も「そのあとAメロ歌う髙木も知ってると」と状況説明を続けた。

有岡は「髙木に前もって、伊野尾ちゃんこういうこと言うけど笑わずに歌えるかどうかの確認もしたんです」と言えば、伊野尾も「事前に髙木さんのところに行って、わたくし、Aメロ前で、除夜の鐘カンカン鳴らさせていただくので、そのところよろしくお願いいたします」と丁寧に断りを入れていた。打合せは、スタッフを含めてテーブルを囲んで行われたのだそう。

有岡が「いざ、本番」と続けると、伊野尾は「わたくし、失敗してカンカンとしか言えませんでした……」と、会場の大爆笑をかっさらった。

伊野尾は映像を確認したと言い、その場面は引きの画だったことを明かしたほか、事前に聞かされていた高木も「ギリギリになるって言われてたから構えてたの、音とか超ちゃんと聞いて、そしたら失敗して……余裕ができて、余裕で歌えました（笑）」と当時の様子を鮮明に語った。その後はアカペラで、やり直しをしてみせた。髙木は歌いながら、「たぶんこの人（伊野尾）落ち込んでいるんだろうな」と思いを馳せていたことや、山田と有岡が微妙な顔を浮かべていたことなどを明かし、車の中では大反省会だったという。

そして伊野尾は「今年の年末お会いしましょう！」「いい鐘が鳴らせるように1年コツコツ頑張って、今年の年末に“除夜カンお兄さん”とお会いしましょう！」と、新年の目標のように宣言していた。また、昨日の失敗をこの日の公演で取り戻したと言い、「一富士二鷹三カンカン」を披露した裏側を明かした。

また、2組に分かれて着替えをする合間、カウントダウンコンサートで行われた年男たちによる三輪車レースに出場した髙木と八乙女が振り返った。髙木が「この人めっちゃ速くない？」と称賛。ちなみにリハーサルではなにわ男子の道枝駿佑が1位だったそう。また、年男が4人いるからパワースポットだと八乙女。そしてこの日、八乙女がXを開設したことを報告。薮が戻ってくるとXに対する心構えを指南した。

そして、有岡が「知念喋ったっけ？」と知念に漫談を促すと、伊野尾が「いよ～！ カンカンカンカン……」と盛り上げ、知念が一人で花道を歩きながら“知念漫談”がスタート。山田の言葉を受けて「このピンクは健全ピンク」と主張しながら闊歩。「さあ皆さん、2026年になりましたけど、どうですか？ 目標を持って今を生きていますでしょうか？ 笑っている場合じゃないですよ、もう2027年になってしまいます」と投げかけ、バックステージまで辿りついて折り返し。ファンに語りかけながら「唯一ヘラヘラできる時間」と笑いを誘った。衣装の背中にある地図を踏まえながら、「知念はどういう風に見えてますか？」「意外と知念、大きいんじゃないか？ とか」と漫談を続け、“背中”をふまえて「僕たちのこの姿が、ついていきたい背中だと思ってもらえるように。2026年、2027年20周年まで向けて、頑張っていこうと思います」と、縦の花道を往復してみせた。

これにはメンバーが「すごい！」「大人になったね」と相次いで称賛。「一人でしゃべれない」と過去の知念を回顧した有岡の言葉を受けて、知念は「一人でしゃべれるもん！」と胸を張った。「大きい背中だった」「誇らしかったよ」とメンバーがあたたかく迎えていた。

■後半戦には壮大なスケールのオーケストラステージで魅了

マイクチェンジを行い、後半戦へ。2026年1月期放送の、伊野尾が松本穂香とW主演を務めるドラマ『50分間の恋人』（テレビ朝日系）の主題歌「ハニカミ」を披露。伊野尾は「私はカミカミになっちゃって」と自虐的なコメントで笑わせた。イントロから心が弾む爽やかなメロディに乗せて、“恋が持つエネルギー”を歌に込めたように、キュートな振り付けで観客を釘付けに。伊野尾と山田がペアになったほか、最後は伊野尾がにっこり笑顔を浮かべて新曲をアピールした。

先ほどまでのわちゃわちゃとしたステージから空気は一変。噴水の音が怪しげに響く会場。『Hey! Say! JUMP DONE TOUR2025‐2026 S say』の大きな見どころのひとつ、Hey! Say! JUMPのコンサート史上初の、指揮者含む総勢32名のオーケストラ“S say Orchestra”とのコラボレーションステージへ。

ステージ上のLEDパネルが開くと、正面には白いパイプオルガンと大階段が。メンバーも、リッチで上品な装飾を施した揃いのロングジャケット姿で登場。高さと奥行きのある圧巻の景色で観客を驚かせた。オーケストラブロックの幕開けは、ゲーム音楽で知られるほか英アカデミー賞の生涯功労賞を受賞した下村陽子が作曲を手掛けた「S say -Sinfonia-」。

重厚なオーケストラの音に合わせてしっかりと響くメンバーの歌声。衣装を着こなした7人の立ち姿の美しさにはじまり、クリアでありながら感情たっぷりに響く歌声、重厚な弦楽器やパイプオルガンの響き、ステージセットを存分に活かした荘厳な世界感ーー生演奏と生パフォーマンスで、過去の楽曲もアレンジによって鮮やかに響き、特別な音楽体験をもたらした。まるで大劇場でミュージカルを観ているかのようなプレミアムな時間だった。

エンディングでは、山田が「皆さん、本日はありがとうございました」と語り、オーケストラメンバーを紹介。続けて「2026年の幕開けをこうしてファンの皆さまと一緒に迎えられるのは本当に嬉しいことだと思っています。期待してください、2026年のHey! Say! JUMP、みんなのことを、もっともっと笑顔にします」「また会える日を楽しみにしています！」と瞳を輝かせながら力強いメッセージを届けた。

本編終了後、すぐさま始まったJUMPコールに応え、最後の最後まで晴れやかな笑顔を浮かべながらファンに手を振るメンバー。伊野尾が「なんだかいい一年になりそうだな～！」とこぼし、山田らも「楽しかった～」と口々に語っていた。

今回もときめきから笑いまで、胸がいっぱいになる豊かな時間を届けたHey! Say! JUMP。アイドルグループとして、キラキラとした王道アイドル路線ではトキメキをもたらし、EDMなどの激しいダンスナンバーは刺激的に、そして重厚なオーケストラとのコラボステージと、ブロックごとにさまざまな表情を見せ、オーディエンスを揺さぶった。

次に何が飛び出すかわからない面白さ、歌とダンスをはじめ、絢爛豪華な衣装や仕掛けが気になるステージセット。照明、音、特効、そしてコンサートのコンセプトやストーリーの解釈の面白さもあり、「何度も観たい！」と好奇心や探求心がくすぐられるのだ。幻想的でありながらも存在感があり、観る者を夢中にさせる没入感と引力はHey! Say! JUMPならでは。

ダンスやフォーメーションの美しさ、メンバーの高く安定した歌唱力と表現力、楽曲やコンセプトの世界観に合わせて空気を一変させるパワー。重厚なオーケストラの演奏に負けることのない堂々とした存在感は、歌とダンス、表現力などのベースがしっかりと根付いている証拠だろう。そこへ1ミリも飽きさせないというほどに練られたストーリー性や演出が重なることで、只ならぬ没入感が生まれる。

火薬の香りや噴水から放たれる涼やかな風なども演出の一部となるようにして響き、ありとあらゆる感覚を刺激。壮大な本格アトラクションというべきか、本当に物語の世界に迷い込んだような濃密な時間だった。

前日に行われたカウントダウンコンサートでも、Hey! Say! JUMPにしか出せない個性を発揮していたのだが、それをより深く堪能できるのが単独コンサートの醍醐味。年齢とキャリアを重ねるごとに輝きを増していく彼らが、これからどんなエンターテインメントを届けていくのか。

彼らの冒険の続きを一緒に、彼らの歌や話をもっと聞きたい、もっと一緒に過ごしたいと思う、これからのHey! Say! JUMPに期待が高まるステージだった。

（文＝柚月裕実）