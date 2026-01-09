¡Ú¾¾°æ°ìÏº»á¡Û°Ý¿·µÄ°÷¤Î"¹ñÊÝÆ¨¤ìµ¿ÏÇ"¤Ë³å¡ÖËÜÅö¤Ë¥»¥³¤¤¡£¼¹¹ÔÉô¤Ï¤È¤Ã¤È¤È¼¿¦Â¥¤¹¤Ù¤¡×¡¡¥«¥Í¤ò¤á¤°¤ëÌäÂêÀä¤¨¤Ê¤¤°Ý¿·¤Ø"À¸¤ß¤Î¿Æ"¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡Öº£¤³¤½·ëÅÞ»þ¤Î»×¤¤¤òºÆÇ§¼±¤»¤è¡×
¡¡°Ý¿·¤Î°ìÉô¤ÎµÄ°÷¤¬¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇµþÅÔ»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö±É¶ÁÏ¢ÌÁ¡×¤ÎÍý»ö¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÍè¤è¤ê¤â»ÙÊ§¤¦ÊÝ¸±ÎÁ¤ò¾¯¤Ê¤¯»ÙÊ§¤¦¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿ÏÇ¡£¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¡ÈÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡É¤Ï¤³¤Î¸½¾õ¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤Î¤«¡©MBS¹ÔÀ¯¥¥ã¥Ã¥×¡¦ÌÚÂ¼·½Í¤µ¼Ô¤Î²òÀâ¤ò¸ò¤¨¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦¸µÂåÉ½¤Î¾¾°æ°ìÏº»á¤¬ÆÈ¼«¸«²ò¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¹ñÊÝÆ¨¤ìµ¿ÏÇ¡É°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
¡¡ÄÌ¾ï¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤äµÄ°÷¤Ï¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡×¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÏÁ´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¡×¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ö¶È¼Ô¤ÈÀÞÈ¾¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÉéÃ´³Û¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¿ÏÇ¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë4¿Í¤ÎµÄ°÷¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö±É¶ÁÏ¢ÌÁ¡×¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¡£Ë¡¿ÍÂ¦¤Ø·î³Û3.4Ëü±ß¡Á5Ëü±ß¤Î¡Ö²ñÈñ¡×¤ò»ÙÊ§¤¦°ìÊý¤Ç¡¢Ë¡¿Í¤«¤é·î³Û1Ëü1700±ß¤È¤¤¤¦¾¯³Û¤Î¡ÖÊó½·¡×¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤Î¾²ÅÄÃÎ»Ö»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÊó½·³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌó1Ëü1000±ß¤¬¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¾Ã¤¨¡¢¼ê¸µ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤é¤Ê¤¤·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼»ý¤Á½Ð¤·¡ÊÀÖ»ú¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÍý»ö¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬º£²ó¤Îµ¿ÏÇ¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢·î¼ýÌó80Ëü±ß¤ÎÊ¼¸Ë¸©µÄ¤Î¾ì¹ç¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ¯´Ö¤ÇÌó100Ëü±ß¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ë¡¿Í¤ÎÍý»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ì¤Ð¡¢Ë¡¿Í¤Ø¤Î²ñÈñ¡ÊÇ¯60Ëü±ß¡Ë¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Î»Ù½Ð¤Ï¹ñÊÝ²ÃÆþ»þ¤è¤êÇ¯´ÖÌó40Ëü±ß¤â°Â¤¯¤Ê¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¾°æ°ìÏº»á¡ÖÁá¤¯¥Ð¥Ã¥¸³°¤¹¤Ù¤¡×
¡¡º£²ó¤Îµ¿ÏÇ¤ò¾¾°æ»á¤Ï¸·¤·¤¯ÈãÈ½¡£
¡¡¡Ê¾¾°æ°ìÏº»á¡Ë¡Ö°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢½»Ì±´¶³Ð¤È¤º¤ì¤¿¹ÔÀ¯±¿±Ä¤òÀµ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡¢¶¶²¼¡ÊÅ°¡Ë¤µ¤ó¤ÈËÍ¤Çºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÍýÇ°¤Ê¤Î¤Ë¡¢´°Á´¤ËÇ¼ÀÇ¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤È¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹Ô°Ù¼«ÂÎ¤¬°ãË¡¤«¤É¤¦¤«³ÎÄêÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤âÀ©ÅÙ¤Î°ÍÑ¡£Áá¤¯¥Ð¥Ã¥¸¤ò³°¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¤Í¡×
¡¡¡ÖµÈÂ¼¤µ¤ó¤ÏÍ¥¤·¤¤¤«¤é¡ØÁ´¤Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÍýÇ°¤òËº¤ì¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¥Ð¥Ã¥¸¤Ï³°¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¤È¡£¼¹¹ÔÉô¤Ï¤È¤Ã¤È¤È¼¿¦¤òÂ¥¤¹¤Î¤¬ÅöÁ³¡×
¡È¹ñÊÝÆ¨¤ì¡É¤Î²¹¾²¤À¤Ã¤¿¡©¡Ö±É¶ÁÏ¢ÌÁ¡×¤È¤Ï¡Ä
¡¡¤½¤â¤½¤â°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Î¡Ö±É¶ÁÏ¢ÌÁ¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊË¡¿Í¤Ê¤Î¤«¡£ÅÐµÊí¤Ë¤è¤ë¤È¡Ä
»öÌ³½ê¡§µþÅÔ»Ô
ÌÜÅª¡§¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤äÇ¯¶â¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÎ¼±¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ò¼Â»Ü¡¡¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°»ö¶È¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦
Íý»ö¤Î»Å»öÆâÍÆ¡§·î¤Ë2²ó¡¢¶âÍ»¤äÇ¯¶â¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë²óÅú¤¹¤ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢±É¶ÁÏ¢ÌÁ¤Ë¤Ï660¿Í°Ê¾å¤¬Íý»ö¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÐµ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿µþÅÔ»ÔÆâ¤Î½»½ê¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö±É¶ÁÏ¢ÌÁ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÇÈÄ¤Ë¤ÏÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼èºà¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±þÅú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼èºàÈÉ¤Ï±É¶ÁÏ¢ÌÁ¤¬È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÆþ¼ê¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö¹ñÊÝÆ¨¤ì¡×¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ñ¥ó¥×¥ì¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ë»ñÎÁ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÆâÍÆ¡Û¢¨°ìÉôÈ´¿è
»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±²ÃÆþ¼Ô¤Î¸Ä¿Í»ö¶È¼çÍÍ¤ò¼Ò²ñÊÝ¸±Å¬ÍÑ¼Ô¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡×
¥á¥ê¥Ã¥È
¡¼Ò²ñÊÝ¸±Å¬ÍÑ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë
¢·î¡¹¤ÎÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´³Û¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë
£ÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤Î¾å¾ºÎ¨¤òÂçÉý¤ËÍî¤È¤»¤ë
¤¼Ò²ñÅª¿®ÍÑ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë
4¿Í¤ÏË¡¿ÍÍý»ö¤ò¼Ç¤¡Ö¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡°Ý¿·¤Î½êÂ°µÄ°÷807¿Í¤Ø¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¢§Îà»÷Ë¡¿Í¤Ë´ØÍ¿¡§4¿Í¡¡¢§Ë¡¿Í¤Ë´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡§19¿Í¡¡¢§ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤«¤é´«Í¶¤ò¼õ¤±¤¿¡§13¿Í¡£
¡¡±É¶ÁÏ¢ÌÁ¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤Ï¡¢µîÇ¯12·î10Æü¤ËÂçºåÉÜµÄ²ñ¤Ç¤³¤ÎÏÃÂê¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍâÆü¡¢Íâ¡¹Æü¤ËË¡¿Í¤ÎÍý»ö¤ò¼Ç¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ê¾¾°æ°ìÏº»á¡Ë¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¡¢¤³¤ÎË¡¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼¤á¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¼Ç¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤³¤Î4¿Í¤ÎµÄ°÷¤Ë¼èºà¤ò»î¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä¾ÀÜÀÜ¿¨¤Ç¤¤¿¿À¸Í»ÔµÄ¤Ï¡ÖËÜÉô¤ÎÊý¤«¤éÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¤Î²óÅú¡£¤Û¤«3¿Í¤Ï¡¢¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤âÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¡¦ÀÜ¿¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¦Ç¯ÌÀ¤±¤«¤éÅÐÄ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸ø¤Î¾ì¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¤µ¤é¤ËÄ´ºº¤òÂ³¤±¡¢µÄ°÷4¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£¸å¡¢½èÊ¬¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±É¶ÁÏ¢ÌÁ¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¡¢¡Öµ¿µÁ¤Î»ØÅ¦¤Ï»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö³º»ØÅ¦¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤°ä´¸¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌäÂêÂ³¤¯ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ï¡©
¡¡À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»ö°Æ¤¬Â³¤¯ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡£º£²ó¤Î¡È¹ñÊÝÆ¨¤ì¡Éµ¿ÏÇ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥«¥Í¤ò¤á¤°¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Î¸øÀßÈë½ñ¤Ø¤Î¸ø¶â´ÔÎ®µ¿ÏÇ
¢§±ü²¼½°±¡µÄ°÷¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¤Ç¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡¦¥é¥¦¥ó¥¸»Ù½Ð
¢§½êÂ°ÃÏÊýµÄ°÷¤¬À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ò2Ç¯Ï¢Â³Ì¤Äó½Ð
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£°Ý¿·¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¢¤ë¾¾°æ»á¤Ï¡ÖµÈÂ¼ÂåÉ½¤ÏÍ¥¤·¤¯¤Æ¤¤¤¤¿Í¤À¤¬¡¢¤â¤¦¾¯¤·ÉÝ¤¬¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¾å¤Ëµó¤²¤¿3¤Ä¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¡ÊµÄ°÷¤ò¡ËÂ¨ºÂ¤Ë¼¿¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢´Ë¤ß¡¦¤¿¤ë¤ß¤ÎÉôÊ¬¤Ï¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡£¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤·¤Ê¤µ¤¤¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¤ä¼«Ì±¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤ÇÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¢¤ë°Ý¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡¡¡Ö·ëÅÞ¤«¤éº£Ç¯¤Ç16Ç¯¡£Ç¯¿ô¤¬·Ð¤Ä¤³¤È¤Ç´Ë¤ß¡¦¤¿¤ë¤ß¡¦¤ª¤´¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£µÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤â¤Ã¤È·ëÅÞ»þ¤Î»×¤¤¤òºÆÇ§¼±¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤ì¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¯¤ë°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×