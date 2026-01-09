¡Útimeleszº´Æ£¾¡Íø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¡Ö¶µ¾ì¡×½Ð±é¤Ç´¶¤¸¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¤¹¤´¤µ ¡È¼å¤µ¡ÉÇ§¤á¤¿Àè¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¸½ºßÃÏ¤È¤Ï
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/09¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Îº´Æ£¾¡Íø¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤ê¡¿29¡Ë¤¬¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ö¶µ¾ì Reunion¡Ê¥ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¡Ë¡¿Requiem¡Ê¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡Ë¡×¡Ê1·î1Æü¡ÁNetflix¤ÇÇÛ¿®¡¿2·î20Æü¡Á·à¾ì¸ø³«¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÀèÇÚ¡¦ÌÚÂ¼¤È¤Î¶¦±é¡¢¤½¤·¤Æ·Ù»¡³Ø¹»¤È¤¤¤¦²á¹ó¤ÊÉñÂæ¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿À¶Î÷¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¡¢³ëÆ£¤ËËþ¤Á¤¿Åù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹¡£ÅÁÀâÅª¤Ê¸½¾ì¤ÇÈà¤¬¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¼å¤µ¡×¤òÇ§¤á¤¿Àè¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¡¢º£¤Î¡Èº´Æ£¾¡Íø¡É¤Î¸½ºßÃÏ¤È¤Ï¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´Æ£¾¡Íø¡¢Æ´¤ìÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ê¤É¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦±é
º£ºî¤Ï¡¢Îä¹óÌµÈæ¤Êµ´¶µ´±¡¦É÷´Ö¸ø¿Æ¡Ê¤«¤¶¤Þ¡¦¤¤ß¤Á¤«¡Ë¤¬Åý¤Ù¤ë·Ù»¡³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡£º´Æ£¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬·Ù»¡´±¡¢¼«¿È¤âÆþ³ØÁ°¤Ë·Ù»¡¤«¤éÉ½¾´¾õ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë·ÐÎò¤«¤é¡¢¶µ´±¤¿¤Á¤Ë¤âÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¡¦ÌðÂåµËÊ¿¡Ê¤ä¤·¤í¡¦¤¤Ã¤Ú¤¤¡ËÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ö¡Ø¶µ¾ì¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«½Ð±é¤Ç¤¤¿¤éËÜÅö¤Ë¸÷±É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç¤¤ÊºîÉÊ¡£¤µ¤é¤ËÌÚÂ¼¡ÊÂóºÈ¡Ë¤µ¤ó¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢2¤Ä¤Î´ê¤¤¤¬Æ±»þ¤Ë³ð¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£Â¸ºß¤â¡¢ºîÉÊ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤âÂç¤¤¹¤®¤Æ¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¤É¤³¤«ÉÔ»×µÄ¤Ç¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¸·¤·¤µ¡×¤È¡ÖÈþ³Ø¡×¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¯¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¡ØºîÉÊ¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À¤«¤é¾å¤â²¼¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥í¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤é¸À¤¤Ìõ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡³Ø¹»¤Ï¡¢À©Éþ¤Ë¥·¥ï¤¬1¤Ä¤¢¤ë¤À¤±¤ÇÈ³¤¬¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ï°áÁõ¤Ë¥·¥ï¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»£±ÆÃæ¤º¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤âºÂ¤ë»þ¡¢ÇØÃæ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎµïÊý¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¤â»É·ã¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÇØÃæ¤Ç¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤Î³Ø¤Ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£
º£ºî¤Ë¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëKEY TO LIT¤ÎÃö¼íÁóÌï¤â½Ð±é¡£·Ù»¡³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¤·¤Æ¡¢²á¹ó¤Ê·±Îý¤ä»£±Æ¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢º´Æ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´¶¯¤¤»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÃö¼í¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ãö¼í¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃç¤Ê¤Î¤Ç¡£¼Â¤Ïº£²ó¡¢ËÍ¤è¤ê¤âÃö¼í¤ÎÊý¤¬Àè¤Ë·±Îý¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ø¾¡Íø¤µ¤ó¡¢¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãö¼í¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÉñÂæ¤Ê¤É¤ÇÂç¿Í¿ô¤ÎÃæ¤ÇÁ´°÷¤ÎÆ°¤¤òÂ·¤¨¤ë·Ð¸³¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÀÑ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¯¥é¥¹Á´°÷¤ÎÆ°¤¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡Ø¤³¤³¤¬¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢Á´ÂÎ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤ÈÎ¨Àè¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÂÐÅù¤Ë¡¢Æ±¤¸Ç®ÎÌ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃö¼í¤Î»Ñ¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÌò¤È¸þ¤¹ç¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤Î²û¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÍ¦µ¤¤â¸«¤»¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢º´Æ£¤¬º£¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î³Ì¤òÇË¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö½ÐÈÖ¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë²ó¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤»¤á¤Æ1²ó¤Ï°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥°¥¤¥°¥¤¤¤¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤ªÉô²°¤ÎÆþ¤ê¸ý¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÁ¤¯´¶¤¸¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÁ¤¯¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ï¤¶¤ÈÆþ¸ý¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç»þÂå·à¤ä¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Î¤ªÏÃ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤ÇÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤ÎËÍ¤ÎÍ¦µ¤¤Ï¸«¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡£
º´Æ£¤¬±é¤¸¤ëÌðÂå¤Ï¡¢¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¤¤Æ¡¢¾ï¤Ë¼þ°Ï¤È¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ÏÎôÅù´¶¤Ë³¸¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÊ£»¨¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£±é¤¸¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¼«¿È¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤ÊÉôÊ¬¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¡¢±Ë¤®¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢·àÃæ¤ÎÅ®¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤½¤ÎÉôÊ¬¤ò´ÆÆÄ¤Ë½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏË«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â°ì±þ¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇÅ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡©µ»½Ñ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡ªÌò¤Ø¤Î²ò¼á¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤¬Á´¤Æ¤À¤È¤Ï»×¤ï¤º¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤Î¥ª¥Ã¥±¡¼¤¬Á´¤Æ¤À¤È»×¤Ã¤Æ½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌðÂå¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ï¡¢³ØÎÏ¤äÂÎÎÏ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¤É¤³¤«¤Ç¸«¸Â¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤ë¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤Æ³¸¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡³Ø¹»¤Î½êºî·±Îý¤â¡¢¤Û¤«¤Î¥¥ã¥¹¥È¤è¤êÃÙ¤ì¤Æ¹çÎ®¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬´û¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î»þ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¾Ç¤ê¤äÎôÅù´¶¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÌðÂå¤Î´¶¾ð¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¨¤Æ¤½¤Î¡Ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¡Ù¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤ï¤ª¤¦¤È¡£Ã»¤¤¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤ÎÃæ¤ÇÌðÂå¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¤É¤¦Ëä¤á¤ë¤«¡¢¤½¤³¤ò1ÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¼«Ê¬¤òÎ§¤·¡¢¼þ°Ï¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤µ¤¨¤âÉð´ï¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£·Ù»¡³Ø¹»¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê·±Îý´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢Èà¤Ï°ì²ó¤ê¤âÆó²ó¤ê¤âÂç¤¤Ê¡ÖÇÐÍ¥¤Î´é¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ÊÁ°¤Îº´Æ£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¤½¤ÎÈá¤·¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤ò¤É¤¦½èÍý¤¹¤Ù¤¤«¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢20Âå¸åÈ¾¤ò·Þ¤¨¡¢¿ô¡¹¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿º£¤ÎÈà¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É·Ú¤ä¤«¤Ë¡Ö¼«¸Ê¤Î¸Â³¦¡×¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤Ï¤ï¤±¤â¤ï¤«¤é¤ºÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ä¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Äü¤á¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ê¤â¤Î¤ò¡ØÌµÍý¤À¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï»ëÌî¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤ì¤À¤±ÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÉÝ¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡Ù¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤Ï·è¤·¤Æ¸å¤í¸þ¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤â¤Î¤òÌµÍý¤À¤È¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¸½ºßÃÏ¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¡¢ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼å¤µ¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
10Âå¡¢20Âå¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¶¹¤¤À¤³¦¤Ç¤Î¶ì¤·¤ß¤Ï¡¢·Ð¸³¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³¬ÃÊ¤ò°ìÊâ¤º¤Ä¾å¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«¤½¤Î¼å¤ß¤µ¤¨¤â¶¯¤ß¤È¸À¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤½¤¦²º¤ä¤«¤ËÈù¾Ð¤àº´Æ£¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ö´°àú¤ÊÈþ¾¯Ç¯¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë·é¤µ¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎôÅù´¶¤â¡¢Æ´¤ì¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤¿µ²±¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Èà¤ò·Áºî¤ëÂçÀÚ¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼å¤µ¤òÇ§¤á¡¢ÍýÁÛ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¡¢É½¸½¼Ô¡¦º´Æ£¾¡Íø¤Î½Ð¤¹¡¢ºÇ¿·¤ÎÅú¤¨¤À¡£
¼èºà¤Î´Ö¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¤È¡¢¤½¤Î±ü¤ËÀø¤à¤Ò¤¿¤à¤¤Ê·è°Õ¤Ç¤·¤¿¡£Æ´¤ì¤ÎÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ò¸ì¤ë»þ¤Î¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÆ·¤ÈÃÆ¤ó¤ÀÀ¼¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¸½ºßÃÏ¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë´ãº¹¤·¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¸þ¤¹ç¤¤¡¢Ç®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ì¤ë»Ñ¤Ï¡¢É½¸½¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë1¿Í¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë³Î¤«¤Ê²¹¤â¤ê¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¶Î÷¤Êµ±¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤É¤³¤«¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿Âç¿Í¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿º´Æ£¤µ¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¿·¤·¤¤¸÷¡£¤½¤Î¸÷¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÈà¤¬¿Ê¤àÆ»¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È³Î¿®¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
ÆâÉô¤¬·è¤·¤Æ¸ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤·Ù»¡³Ø¹»¤Î¼ÂÂÖ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿Ä¹²¬¹°¼ù»á¤Ë¤è¤ë¿·´¶³Ð·Ù»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡£¼¡¡¹¤È±ÇÁü²½¤¹¤ë¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤«¤é3Ç¯¤Î·îÆü¤¬·Ð¤Á¡¢¡Ö¶µ¾ì¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»ÏÆ°¡£¼ç±é¡§ÌÚÂ¼¡ß´ÆÆÄ¡§Ãæ¹¾¸ù»á¡ßµÓËÜ¡§·¯ÄÍÎÉ°ì»á¡×¤Î¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥È¥ê¥ª¤¬ºÆ½¸·ë¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë±Ç²è¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1996Ç¯10·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2010Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£2011Ç¯9·î29Æü¤ËSexy Zone¡Ê¸½ºß¤Îtimelesz¡Ë¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¡¢11·î¤ËCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2012Ç¯¤Ë¡Ö¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¡ª¡×¡Ê´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤·¡¢2013Ç¯¤Ë¡Ö49¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2017Ç¯¤Ë¡Ö¥Ï¥ë¥Á¥«¡×¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢2018Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖMiss¥Ç¥Ó¥ë ¿Í»ö¤Î°Ëâ¡¦ÄØâÃ»Ò¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2019Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡×¡¢2021Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ç¤Ã¤±¤§É÷Ï¤¾ì¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2022Ç¯¤Ë¡ÖÀÖ¤¤¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡¢2025Ç¯¤Ë¡Ö¥¢¥Ý¥í¤Î²Î¡×¡ÊMBS¡¿TBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÈÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£À¸¿è¤Î¤ª¾Ð¤¤¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¥³¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥°¥é¥¿¥ó¥°¥ß¤ò·ëÀ®¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼·ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡º´Æ£¾¡Íø¡Ö¶µ¾ì¡×½Ð±é¤Ç´¶¤¸¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¤¹¤´¤µ
¢¡º´Æ£¾¡Íø¡¢¸åÇÚ¡¦Ãö¼íÁóÌï¤È¤Îå«
¢¡º´Æ£¾¡Íø¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÆ§¤ß½Ð¤·¤¿°ìÊâ
¢¡º´Æ£¾¡Íø¡¢ÌòÊÁ¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¡ÖÎôÅù´¶¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦
¢¡º´Æ£¾¡Íø¡Ö¼å¤µ¤òÇ§¤á¤ë¡×
¢¡º´Æ£¾¡Íø¡Ö¶µ¾ì¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»£±Æ¸åµ
¢¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¡Ö¶µ¾ì¡×
¢¡º´Æ£¾¡Íø¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤·¤ç¤¦¤ê¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
