Number_i神宮寺勇太、アミリ新グローバル・ブランドアンバサダーに ファッションは「僕が情熱を傾けるもの」
3人組グループ・Number_iの神宮寺勇太が、AMIRI (アミリ)の新たなグローバル・ブランドアンバサダーに就任した。
【写真】カッコイイ…！ホリデーの世界観に包まれるNumber_i・神宮寺勇太
同社は「彼の卓越したパーソナルスタイルもまた、世界中の熱心なファンから注目を集め、強い存在感を放っています。洗練されながらも大胆なスタイルへのアプローチで知られる神宮寺勇太は、ファッションへの深い情熱によって突き動かされています。彼の唯一無二の佇まいは、彼の音楽と同様に際立った個性を放っています。音楽、ファッション、そしてグローバルな影響力が交差する現代において、その在り方を形作る、新進気鋭のミュージシャンでありカルチャーアイコンです」と指摘。
続けて「彼のグローバル・ブランドアンバサダー就任は、創造的なコラボレーションとグローバルな視点の交換、そしてパーソナルスタイルが持つ変革の力によって定義される未来を見据えた、真のインターナショナル・ラグジュアリーブランドとしてのアミリのビジョンを体現しています」と起用理由を明かした。
■マイク・アミリ
「音楽とパフォーマンス、そしてファッションは常にアミリのクリエイティブな世界において切り離せない存在です。ミュージシャンは単なるアイコンではなく、今日、そしてこれからの世代を形作る声であり、スタイルの革新者となるのです。創造的な表現が持つ結束力と共通の信念を通じて深くつながる存在として、神宮寺勇太を新たなグローバル・ブランドアンバサダーとして迎えられることを誇りに思います。ハリウッドと日本を結び、創造性を通じて文化の架け橋をすることは、未来の一端を垣間見るような感覚です」
■神宮寺勇太
「ファッションは、僕が情熱を傾けるものであると同時に、パフォーマーとしても強力なコミュニケーションの手段であると思っています。そのスタイルは常に僕自身であり、個性や創造性、そしてアイデンティティを表現する方法です。愛してやまないブランドであるアミリ、そして尊敬するデザイナーであるマイク・アミリと共に、グローバル・ブランドアンバサダーとしてコラボレーションできることを心から楽しみにしています。」
