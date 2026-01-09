秋田地方気象台は「大雪と暴風雪および高波に関する秋田県気象情報」を、9日午前5時40分に発表しました。



強い冬型の気圧配置の影響により、県内では11日から12日頃にかけて大雪に警戒してください。



また、沿岸では雪を伴った西よりの暴風や高波に警戒してください。



10日は低気圧が急速に発達しながら日本海北部を北東へ進み、その後11日から12日ごろ頃にかけて日本付近は強い冬型の気圧配置となる見通しです。





東北地方の上空約5,000メートルには、氷点下42度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、県内では大雪となり、沿岸では大荒れや大しけとなるでしょう。＜降雪量＞11日午前6時から12日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、山沿いで100センチ、平野部は50センチで、その後も降雪が続き、積雪はさらに増える見込みです。＜最大瞬間風速＞11日に予想される最大瞬間風速は、沿岸で30メートル、内陸は25メートルで、その後も12日にかけて、非常に強い風が吹く見込みです。＜波の高さ＞11日に予想される波の高さは6メートルで、その後も12日にかけて、大しけとなる見込みです。県内では11日から12日頃にかけて大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害に警戒し、電線や樹木への着雪、積雪の多い傾斜地では、なだれに注意してください。また、沿岸では、暴風雪による建物への被害、猛ふぶきや吹きだまりによる交通障害に警戒し、海上では高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。今後発表される防災気象情報に留意してください。