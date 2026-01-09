アストロズは8日（日本時間9日）、先発ローテーションの柱のハンター・ブラウン投手（27）と年俸調停を回避し、571万ドル（約9億円）の1年契約に合意した。複数の米メディアが報じた。

同投手は2019年のMLBドラフト5巡目（全体166位）でアストロズに入団。22年にメジャーデビューを果たし、翌23年から今季まで3年連続2桁勝利をマーク。今季は31試合の登板で全てキャリアハイとなる12勝、投球回数185回1/3、206奪三振を記録した。驚異的な成長曲線を描き、自身初めてオールスターゲームにも選出。リーグ2位の防御率2.43をマークし、サイ・ヤング賞投票でも3位に入った。

昨季まで5年連続2桁勝利をマークするなど、絶対的エースだったフラムバー・バルデスがFAとなっているが、ポスティングで今井達也を獲得するなど、着実に先発陣を補強。

ブラウン、今井に加え、24〜25年はトミー・ジョン手術の影響で71回2/3の投球回数にとどまったが、通算35勝で年齢も28と伸びしろのあるクリスチャン・ハビエル、通算51勝のランス・マクラーズ、昨季パイレーツで23試合に登板し、96イニングを投じた26歳の成長株、マイケル・バローズらで強力先発陣を形成することになる。