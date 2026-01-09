¿åÀ¥¶×²»¡¡¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡È¹õ¥³¡¼¥Ç¡É¸ø³«¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö²¿Ãå¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×
¡¡2024Ç¯¤Î¿Íµ¤â1¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Ç¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¿åÀ¥¶×²»¡Ê28¡Ë¤¬8ÆüÌë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡È¹õ¥³¡¼¥Ç¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü¤«¤é1/9¡Á11Æü¤Î3Æü´Ö¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡ØÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡Ù¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡¡A¡¡Class¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤³¤Á¤ã¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë¤ªÍÎÉþ¤ÏÅöÆü²ñ¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤À¤è¤Ã¡¡¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¤È¾åÃå¤â¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤è¤Í¡¡Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Îº×Åµ¡¡3Æü´Ö°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¡¼¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ð¡¼¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¹õ¥³¡¼¥Ç»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤³¤Á¤ã¡ª¡×¡ÖÄ¶¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö²¿Ãå¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÀ¥¤Ï¡¢ºòÇ¯1·î11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢2024Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿300¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¿Íµ¤â1¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2024¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Î¡Ö¥Ç¥«À¹¤ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë63¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB88¡¦W61¡¦H87¡£·ì±Õ·¿O¡£¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤Ï¥µ¥¦¥Ê¡¢¿©¤ÙÊâ¤¡¢Âç¿©¤¤¡£