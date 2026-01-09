「寒すぎて辛い、、」→【ユニクロ】へ！ 40・50代おしゃれさんも着用♡「優秀アイテム」

本格的に冷え込む冬は、外に出るのも億劫になりがち。そんな日こそ頼りになるのが【ユニクロ】の防寒アイテムです。今回は40・50代のおしゃれさんも実際に愛用しているボトム & アウターと、その着こなしのポイントをセットでご紹介します。

裏ボア × ジョガーシルエットで下半身からしっかり防寒

【ユニクロ】「ヒートテックボアスウェットパンツ」\2,990（税込・セール価格）

裏面がふわふわのボアになったあったかパンツは、冷え込みが厳しい日でも頼れる一本。ヒートテック機能であたたかさをキープしつつ、すっきり見えするシルエットが魅力。裾はリブ仕様のジョガーデザインで、冷気が入りにくく、スニーカーにもブーツにも合わせやすいバランス。リラックス感がありつつも、ちょっとしたお出かけにもそのまま使える防寒ボトムです。

45歳インフルエンサーのきれいめカジュアルが参考に

40・50代向けのコーデを発信する@ayakonbubuさんが「毎年穿いてる」とコメントするほど愛用しているパンツ。パンプスやロングコートなどきれいめアイテムと合わせて、ラフなパンツを大人っぽく見せる着こなしが参考になります。防寒もラクさも譲れないけれど、「ちゃんとして見える」バランスも大事にしたい大人世代に真似しやすいコーデテクです。

ロングコートで全身しっかり防寒 & 高見え

【ユニクロ】「ウルトラウォームダウンロングコート」\24,900（税込）

本気で寒い日に頼りになるのが、ロング丈のあったかダウンコート。軽さはありつつも、中にたっぷりと上質な羽毛が入っていて、体をふんわり包み込んでくれそうです。フードまわりにはクッション入りの襟が付き、肌に触れる部分は起毛素材で首元までしっかり防寒。ポケット内側のフリースや防風・撥水加工など、風の強い日や小雨の日の外出にも心強い防寒アウターです。

50代がつくるオールブラックの高見えコーデ

50代の高見えコーデを発信しているインフルエンサーの@yoshi097さんは、ブラックカラーのロングダウンを愛用中。「めちゃくちゃ暖かい」と語りつつ、全身を黒でまとめたスタイリングを紹介しています。きれいめパンツとシャープなパンプスを合わせることで、大人っぽいきれいめスタイルに仕上がっています。防寒もおしゃれもあきらめたくない40・50代にこそ試してほしい、高見えダウンコーデです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ayakonbubu様、@yoshi097様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ

writer：A.satozaki