¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÀ¯°¼¡Ê34¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÂçÀ¯¡£¡ÖPrecious1·î¹æ¤Î¡¢±ïµ¯¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢²«¶â¤Î¥ì¡¼¥¹ÁÇºà¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯Èþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤Þ¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤¤¤«¤¬¤ª²á¤´¤·¤Ç¤·¤¿¤«¡©»ä¤ÏÇ¯Ëö¤«¤éÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤·¤Ð¤é¤¯°ú¤¤³¤â¤êÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·Á°¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯Éü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö²þ¤á¤Æ¡Ø·ò¹¯Âè°ì¡Ù¤ò¼Â´¶¤·¤¿Ç¯ÌÀ¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡ÖËÜÇ¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö·Ý½ÑÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£