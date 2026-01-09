久し振りのトップが、チームをさらなる上昇気流に乗せた。「大和証券Mリーグ2025-26」1月8日の第2試合はEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）がトップを獲得。東1局の親番で猛連荘、その後も加点し＋85.2の特大ポイントを持ち帰った。第1試合の内川に続く同日2連勝で、チームポイントは＋711.3まで伸びた。

【映像】亜樹、レギュラーの自己最高スコアを更新

第1試合では内川幸太郎（連盟）が年明け初勝利を挙げ、好ムードのまま迎えたこの一戦。東家から亜樹、U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）の並びで始まった。亜樹は東1局1本場、白・赤の3000点（＋300、供託2000点）をツモり先制に成功した。

流局を挟んだ同3本場、二階堂は345の三色同順が見える配牌。ドラの九万を雀頭に、2・5・8筒待ちの三面張でリーチをかける。終盤に8筒をツモり、リーチ・ツモ・平和・三色同順・ドラ2。さらに裏ドラが乗り、2万4000点（＋900点）。一気に持ち点は6万点に迫った。

東2局6本場は茅森から満貫をロン。さらに東3局3本場では混一色で満貫ツモと攻撃の手を緩めず、大トップで試合を締めくくった。亜樹のトップは11月10日以来、約2カ月ぶりとなる今期4勝目。獲得した＋85.2は自身のMリーグ自己最高ポイントで、2022-23シーズンの＋81.1を更新した。

試合後のインタビューでは、「セーフティーリードだとは思っていませんでした。早香に5万点、6万点をマクられたこともあるので、ラス親が怖かったです」と振り返った。チームポイントが700を超えたことについては、舞台袖の園田に視線を送りながら「昨期、1,000を超えたドリブンズ様がいらっしゃるので。1,000を目指します」と笑顔を見せた。

インタビューの締めでは「かなり久しぶりのトップが取れました。年が明けてからチームは3回トップを取れているので、ポイントを伸ばせているいい感じなので、来週も頑張っていきます」とファンへメッセージを送り、可愛らしくガッツポーズを決めた。

【第2試合結果】

1着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）6万5200点／＋85.2

2着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）2万800点／＋0.8

3着 U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）1万1600点／▲28.4

4着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）2400点／▲57.6

【1月8日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋711.3（74/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋552.4（74/120）

3位 BEAST X ＋179.0（74/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋94.6（74/120）

5位 TEAM雷電 ▲120.9（72/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲158.5（74/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲174.4（72/120）

8位 EARTH JETS ▲313.2（74/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲369.0（72/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲401.3（76/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）