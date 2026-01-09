タレントでレースクイーンとしても活動する安西茉莉（34）が9日までに自身のインスタグラムを更新。ふわふわショーパン・パジャマ姿を公開した。

「パジャマこだわる派のまりきゅんです 最近はリカバリーウェアばっかり着てるけど みんなは寝るとき何着てるの〜？」と質問。

そして、ふわふわのショーパン・パジャマ姿の写真をアップし「これはファンの方がクリスマスプレゼントにくれたジェラピケです、ありがとう 冬のふわふわな女の子は、とてもカワイイ」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「いつも最高に、めっちゃくちゃ可愛いです！！」「お肌の調子が良さそうだね〜。お肌白くて、ハリ・艶があって綺麗だよ〜」「かわいすぎです めちゃくちゃ素敵です」「もはやアイドル」などの声が寄せられている。

安西は「令和のハイレグ天使」と自称し、インスタにコスプレ姿などを投稿。今年度は、2025スーパーGTでチーム「アールキューズ AMG GT3」でレースクイーンを務めた。

公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB86・W58・H86。血液型O。趣味は旅行、コスプレ。特技は早口言葉、体の柔軟性。