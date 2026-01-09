群青色の海がきらめく三河湾。

海沿いに点在する住宅地を縫うように、２両編成の赤い列車が駆け抜けていきました。

今回紹介するのは、愛知県西尾市と蒲郡市を結ぶ名古屋鉄道（名鉄）蒲郡線です。名鉄西尾線と接続する吉良吉田駅から蒲郡駅まで１０駅１７.６キロを約３０分で結びます。名鉄三河線の前身である三河鉄道が１９２９年（昭和４年）に三河吉田（現・吉良吉田）駅から三河鳥羽駅まで開業したのが始まりです。

蒲郡線では２両編成の６０００系がワンマン運転でのんびりと走ります。同系は７６年にデビューした通勤型電車で、名鉄では最古参の形式です。おなじみのスカーレットレッドのほか、緑やベージュを基調としたツートンカラーの車両など、旧型車両の色合いを復刻した編成なども行き交います。

朝夕は通学客らで混雑する同線ですが、利用者の減少から厳しい経営状況が続き、存続に関する協議が行われてきました。昨年、沿線自治体などが施設管理費を負担する「みなし上下分離方式」で存続する方針が固まり、２０２７年から１５年間をめどに運行継続が決まりました。

鉄道の利用を促進し、沿線を盛り上げようと、市民団体「にしがま線応援団」が地域の学校などで啓発授業などを行っています。昨年１２月には、西尾市内の中学校で鉄道模型の操作体験や音楽ライブのイベントを開き、多くの家族連れらでにぎわいました。事務局の筒井潔さん（５８）は「生活に欠かせない鉄道の存在をアピールするため、引き続き地域から魅力を発信し続けたい」と意気込んでいます。

６０００系のデビューから半世紀。この先ものどかな景色の中で人々の暮らしを支えてほしいと願い、シャッターを切りました。（東京写真部 大石健登）

※鉄道写真撮影の際のお願いです。マナーを守って安全に撮影しましょう。