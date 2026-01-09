2025年にフランス北東部で行われた英仏合同軍事演習の様子/Sameer Al-Doumy/AFP/Getty Images

（CNN）ロシアは8日、ウクライナにおける西側諸国の部隊を「正当な標的」とする従来の立場を改めて強調した。この数日前にはフランスと英国が、ウクライナとロシアの間で和平合意が成立した場合にウクライナへ部隊を派遣すると表明している。

ロシアのザハロワ報道官は声明で「ロシア外務省は、西側諸国が軍隊、軍事施設、倉庫、その他のインフラをウクライナ領内に展開することは外国の介入とみなされると警告する」と述べた。

ロシアは長きにわたり、西側諸国がウクライナに部隊を駐留させることに反対してきた。「これらの警告は最高レベルで繰り返し表明されており、依然として重要な意味を持つ」とザハロワ氏は強調。ウクライナの同志国による合意を「新たな軍事宣言」と表現した。

ウクライナのゼレンスキー大統領は8日、安全の保証に関する合意は7日にフランスで行われた追加交渉を経て「米国大統領との最高レベルでの最終決定に向けて実質的に準備が整っている」と述べた。

ただし、米国、欧州、ウクライナが合意に達したとしても、ロシアの声明は、両陣営の交渉に依然として大きな隔たりがあることを浮き彫りにしている。

ロシアはここ数週間、ウクライナへの攻撃を激化させており、冬の寒さが最も厳しい時期に電力供給を停止させようとエネルギーインフラを標的にしている。

ウクライナ当局は8日、住民に対し、さらなる攻撃に備えて水や電池、防寒着の備蓄を呼びかけた。ウクライナの気温は零下20度まで冷え込んでいる。

英国のスターマー首相は6日、「プーチン大統領に譲歩する覚悟がなければ、和平合意に至ることはできない」と述べた。「ロシアがどのような言葉を発したとしても、プーチン氏は和平に向けた準備が整っている様子を見せていない」